Финансы⁠,
0

ЦБ проработает механизм для заработка банков на цифровом рубле

Кахруманова: ЦБ прорабатывает механизм для заработка банков на цифровом рубле
У банков растет «аппетит» к решениям, которые позволят им зарабатывать с помощью цифровых рублей, поэтому ЦБ с участниками рынка разрабатывает концепцию коммерческих смарт-контрактов для этих целей

Интервью. Зульфия Кахруманова
Интервью. Зульфия Кахруманова
(Видео: Телеканал РБК)
Video

Центробанк прорабатывает с банками возможность запуска платформы коммерческих смарт-контрактов в рамках использования цифрового рубля, чтобы банки могли на этом зарабатывать, рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в разговоре с телеканалом РБК.

Она рассказала, что идет разработка соответствующей концепции, она будет представлена в следующем году. У банков растет «аппетит» к таким решениям, отметила Кахруманова.

«Мы разрабатываем концепцию коммерческих смарт-контрактов, <...> планируем опубликовать в следующем году. В первой половине 2026-го года. Прорабатываем вместе с банками. То есть, мы слышим их интересы и предложения. Это будет означать, что банки могут опубликовать свой смарт-контракт. Ну, по примеру, таких магазинов, приложений, стор-магазинов, и, в общем-то, это будет для них элемент, на котором они могут зарабатывать. То есть для них это тоже такой интересный кейс», — сказала она.

По словам зампреда ЦБ, у ряда системно значимых банков есть идеи по смарт-контрактам, которые они предлагают клиентам, но пилотирование самого проекта пока не началось. В концепции предполагается, что каждый банк сможет разрабатывать свой смарт-контракт, но должны будут учитываться требования безопасности, которые устанавливает регулятор.

Набиуллина будет получать зарплату в цифровых рублях
Финансы
Эльвира Набиуллина

В июле в России был утвержден поэтапный план введения цифрового рубля в оборот.:

  • с 1 сентября 2026 года возможность оплаты цифровым рублем должны предоставить крупнейшие компании — банки и магазины, чья годовая выручка превышает 120 млн руб.
  • С 1 сентября 2027 года обязанность принимать и использовать цифровой рубль распространится на организации с годовым оборотом от 30 млн руб.
  • С 1 сентября 2028 года новые правила станут обязательными для всех остальных организаций.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

