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Финансы ,  
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Швецов назвал финансовый рынок «большой скукотой»

Глава набсовета Мосбиржи Швецов: «Финансовый рынок — это большая скукота»
Значительная часть фондовых торгов обслуживает уже не реальных продавцов и покупателей, считает Сергей Швецов. В будущем благодаря развитию ИИ с него могут уйти посредники в виде брокеров. Глава СПБ Биржи поспорил с ним
Сергей Швецов
Сергей Швецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сегодняшний финансовый рынок — «большая скукота», а в будущем зарабатывание денег на нем может быть перепоручено искусственному интеллекту, сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов на сессии «Биржа будущего 2.0: стратегия развития» в ходе Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), передает корреспондент РБК.

«Весь финансовый рынок — это большая скукота, которая, в общем-то, человеку не нужна. [Экономика] всегда пыталась избавиться от каких-то ненужных элементов. Биржевая торговля для чего нужна — либо продать, либо купить товары по справедливой цене. Но по большому счету биржи придумали посредников, придумали спекулянтов, придумали производные финансовые инструменты, появился какой-то кайф, драйв. И значительная часть торгов обслуживает уже не реальных продавцов и покупателей конечных», — заявил Швецов.

По его мнению, в будущем брокеры как классические посредники между инвесторами и биржей могут исчезнуть или трансформироваться из-за широкого распространения искусственного интеллекта. В ином виде будут работать и биржи, считает Швецов.

«Большинству людей интерес зарабатывания денег станет менее важным, чем сегодня. Станут [важнее] какие-то вещи — свободное время, путешествия, еще что-то — и в значительной степени все эти операции будут перепоручены искусственному интеллекту», — считает Швецов. По его словам, «как холодильник будет заказывать молоко вместо человека», так и аватар — принимать какие-то инвестиционные и финансовые решения.

Глава СПБ Биржи Роман Горюнов на этой же сессии отметил, что существующий финансовый рынок уже значительно роботизирован. «Роботизированная торговля — процентов 90, наверное. И в принципе, если бы рынок был бы скучным, скорее всего, он уже таким бы стал, но он, по-моему, только веселее и веселее становится», — не согласился он.

Почему посредники могут исчезнуть

Сегодняшняя биржа — это не «то, что продает акции», а площадка централизации ликвидности, констатировал Швецов. «Если неважно, чем торговать, то тогда и «Озоны», Сбербанки, «Тинькоффы» потенциально могут претендовать на то, чтобы продавать своему конечному клиенту в том числе финансовые инструменты рынка капитала <...> Слово «биржа»... мне кажется, мы потеряем саму сущность очень такого конкретного, с ограниченным набором инструментов супермаркета с потрясающей ликвидностью этих инструментов», — рассуждает глава набсовета Мосбиржи.

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Сейчас на рынке порядка 29 млн инвесторов, оценивает Швецов. По данным Мосбиржи, по итогам сентября количество граждан с брокерскими счетами достигло 27,5 млн, активно совершают сделки 3,5 млн из них. Для них брокер сегодня — возможность получить некий совет, но в будущем приток новых инвесторов иссякнет, а функции инвестиционного советника может взять на себя биржа путем разработки индивидуальных стратегий с привлечением искусственного интеллекта, эта технология уберет брокеров, прогнозирует Швецов.

Также биржа может взять на себя и еще одну функцию — маржинального кредитования, говорит Швецов. Функции расчета рисковых ставок вполне может взять на себя центральный контрагент, заключает он.

Швецов считает, что посредники, занимающиеся доверительным управлением, на рынке останутся: «Какие-то брокеры найдут какую-то нишу для, как мы правильно говорим, формирования каких-то стратегий, формирования паевых фондов как доверительный управляющий». По мнению Швецова, описанная трансформация рынка может произойти через 15 лет.

Почему посредники могут остаться

Биржа не может держать все активы клиентов, сказал, в свою очередь, Горюнов, это функция брокера. При этом Швецов выразил готовность взять на биржу активы клиентов. «Но опыт показывает, что это не очень эффективно», — возразил глава СПБ Биржи.

Технологии, напротив, порождают обратную тенденцию — из-за появления приложений для инвестирования, гаджетов люди стали больше торговать, привел пример Горюнов. «Для них это не просто заработок денег <...> Люди вовлекаются в это (инвестирование. — РБК) как в образ жизни. Скорее всего, это никуда не денется», — полагает глава СПБ Биржи. Кроме того, в существующем объеме финансовых инструментов сложно разобраться без посредников, поэтому они никуда не денутся, добавил Горюнов.

Заявление о том, что посредники будут менее важны для рынка, — спорное, сказал РБК заместитель генерального директора «Цифра брокер» Александр Цыганов. «Изменение цен [на фондовом рынке] происходит от наличия огромного количества игроков и огромного количества информационных поводов, влияющих на принятие решений игроками исходя из их персональной оценки информации», — отмечает он. Непонятно, как ИИ должен заменить всех участников с их индивидуальным взглядом на тот или иной актив. В таком случае сам фондовый рынок не будет таким, какой он есть сейчас, уверен Цыганов: «Если на нем будут работать только ИИ с заложенными алгоритмами и не будет эмоционального фактора, дающего эту неопределенность, рынка не будет».

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Мосбиржа Инвестиции Сергей Швецов
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