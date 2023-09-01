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Швецов сравнил открытие счета иностранцами в России с 10 кругами ада

Первый зампред ЦБ Скоробогатова: открытие счетов иностранцам остается сложным и муторным
Процесс открытия счетов в российских банках для нерезидентов является «сложным и муторным» и похож на «десять кругов ада». Такими словами проблему описали в ЦБ и на Мосбирже. Для ее решения надо объединяться с другими странами
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Иностранным компаниям и гражданам сложно открывать счета в российских банках. На эту проблему обратили внимание первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и председатель набсовета Московской биржи (и первый зампред ЦБ до марта 2022 года) Сергей Швецов на конференции, посвященной десятилетию создания мегарегулятора на базе ЦБ, которая прошла в Центре событий РБК.

«[Предыдущие спикеры] сказали, что в России удобно открывать счета. Я сейчас должен был одной дубайской компании открыть счет в российском банке, ну это десять кругов ада», — рассказал Швецов.

С ним согласилась и Скоробогатова, связав проблему с антиотмывочным законодательством. «115-ФЗ — это закон об отмывании, который нас очень сильно сдерживает с точки зрения развития онлайн-сервисов во всех вариантах. В том числе даже сейчас, когда [происходит] открытие счета нерезиденту здесь у нас в российском банке — что на самом деле востребовано, и многие нерезиденты хотят, и это огромный бизнес, и этим желанием клиентов надо пользоваться. Пока мы придумали вариант по доверенности, но он, честно говоря, вообще не цифровой ни разу. Это все равно достаточно сложно и муторно», — поделилась Скоробогатова.

Швецов и Скоробогатова сошлись во мнении, что для решения проблемы необходима совместная работа финансовых регуляторов разных стран. «Когда регуляторы объединятся и создадут общие платформы, я надеюсь, что это (открытие счетов. — РБК) будет онлайн и будет просто. И бизнесу нашему будет от этого хорошо», — сказал Швецов.

По мнению Скоробогатовой, нужно придумать некие стандарты, которые были бы согласованы на уровне стран и, таким образом, открывать счета в онлайне. «Если бы регуляторы ключевых стран объединились бы по хотя бы нескольким ключевым платформам, это была бы совершенно другая международная инфраструктура», — считает Скоробогатова. Она призналась, что Банк России готов к таким проектам и проводит «огромное количество переговоров» для сопряжения систем и платформ, однако иностранные регуляторы пока не готовы на этот шаг.

«Далеко не все готовы пойти в этот путь и выжидают время. По политическим [причинам], исключительно политическим. Мы ведем огромное количество переговоров именно о спряжении наших систем, наших платформ. Для нас это сделать достаточно просто, мы знаем, как это делать. Но ответ, который мы получаем, — «пока не время, мы ждем». На вопрос «Что вы ждете?» — «Ну, мы ждем, когда вот чудо какое-то произойдет», — рассказала Скоробогатова.

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В июне 2023 года Госдума приняла закон, который вносит изменения в 115-ФЗ и разрешает российским банкам удаленно открывать счет иностранным компаниям и гражданам и выдавать им карты. Для открытия счета и карты российскому банку необходимо будет заключить договор с иностранной кредитной или иной финансовой организацией и делегировать ей функцию по проведению идентификации клиента или его представителя. После прохождения процедуры идентификации в своей стране иностранный клиент сможет удаленно открыть электронный счет в российском банке, а по прибытии в Россию получить банковскую карту.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что из-за прекращения деятельности в России международных платежных систем Visa и Mastercard иностранные граждане, планирующие поездки в Россию в туристических и деловых целях, а также для медицинского обслуживания, оказались отрезаны от российской банковской инфраструктуры и не имеют возможности оплачивать товары и услуги своими картами. Visa и Mastercard ушли из России весной 2022 года, их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а выпущенные иностранными банками — в России.

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