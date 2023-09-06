branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
Как подружить «1С» и Linux — инструкция Pro, 14:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:40
Бизнес выступил против упрощения доступа МВД к перепискам Бизнес, 14:39
Disney дал игрокам US Open доступ к трансляциям после жалобы Медведева Спорт, 14:31
Швецов предложил создать единую налоговую базу по всем инструментам Инвестиции, 14:31
Лавров обсудил с главой МИД Индии зависшие рупии российских экспортеров Финансы, 14:25
Карьера в Узбекистане: какие специалисты сейчас нарасхват Pro, 14:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Швецов предложил ужесточить ответственность за невыплату дивидендов Финансы, 14:19
«Взрыв» в центре Киева оказался облаком строительной пыли Общество, 14:17
Какие тренды меняют EdTech в России: разбор экспертов «Умскул» Тренды, 14:13
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 14:11
Биография Суровикина исчезла с сайта Минобороны Политика, 14:06
Объем торгов биткоином упал до минимума с октября 2020 года Крипто, 14:00
Профсоюзы назвали основные нарушения трудовых прав женщин в России Экономика, 14:00

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Финансы ,  
0 

Швецов предложил ужесточить ответственность за невыплату дивидендов

Сергей Швецов предложил персональную ответственность за отклонение от дивидендов
Для защиты миноритарных акционеров российских компаний нужно ввести несколько жестких мер, в частности, персональную ответственность директоров за нарушение дивидендной политики, считает Сергей Швецов
Индекс МосБиржи IMOEX 3 245,2 -0,59%
Сергей Швецов
Сергей Швецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Для защиты интересов миноритарных акционеров необходимо рассмотреть вопрос о введении для директоров персональной ответственности за нарушение дивидендной политики, сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в кулуарах конференции Capital Markets в Центре событий РБК.

В рамках ключевой сессии, посвященной развитию российского рынка капитала, Швецов заявил о необходимости введения дополнительных мер защиты прав миноритарных акционеров. Первая такая мера — обязательное раскрытие информации, уточнил глава набсовета Мосбиржи в кулуарах конференции. «[Нужна] жесткость в отношении раскрытия информации, достоверности, полноты, сроков, качества аудита; соблюдение кодекса в части независимых директоров и корпоративного управления и много еще каких норм, которые заставляли бы советы директоров учитывать интересы миноритариев, включая персональную ответственность при нарушении дивидендных политик», — сказал Швецов.

Ранее о важности сохранения понятной инвесторам дивидендной политики высказывался первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «Мы видим совершенно нестабильную дивидендную политику, иногда в нормальной ситуации, я бы сказал, невозможную дивидендную политику. И в связи с этим встает вопрос: зачем при таком отношении к размещению вообще размещаться? Зачем привлекать? Если ты так думаешь об этом, то зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?» — отмечал он. Также Чистюхин призывал эмитентов раскрывать информацию, «даже принимая какие-то риски на себя».

В 2022 году ряд крупнейших российских компаний, которые много лет придерживались дивидендной политики, отказались от распределения прибыли между акционерами, что стало неожиданностью для инвесторов и негативно повлияло на котировки. В частности, от выплаты дивидендов отказался «Газпром».

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Мосбиржа Акции

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
ЦБ раскритиковал нестабильную выплату дивидендов российскими компаниями
Финансы
Сбербанк заплатит налог на сверхприбыль в размере 0,5% своих дивидендов
Финансы