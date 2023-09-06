Швецов предложил ужесточить ответственность за невыплату дивидендов

Для защиты миноритарных акционеров российских компаний нужно ввести несколько жестких мер, в частности, персональную ответственность директоров за нарушение дивидендной политики, считает Сергей Швецов

Сергей Швецов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Для защиты интересов миноритарных акционеров необходимо рассмотреть вопрос о введении для директоров персональной ответственности за нарушение дивидендной политики, сказал глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов в кулуарах конференции Capital Markets в Центре событий РБК.

В рамках ключевой сессии, посвященной развитию российского рынка капитала, Швецов заявил о необходимости введения дополнительных мер защиты прав миноритарных акционеров. Первая такая мера — обязательное раскрытие информации, уточнил глава набсовета Мосбиржи в кулуарах конференции. «[Нужна] жесткость в отношении раскрытия информации, достоверности, полноты, сроков, качества аудита; соблюдение кодекса в части независимых директоров и корпоративного управления и много еще каких норм, которые заставляли бы советы директоров учитывать интересы миноритариев, включая персональную ответственность при нарушении дивидендных политик», — сказал Швецов.

Ранее о важности сохранения понятной инвесторам дивидендной политики высказывался первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. «Мы видим совершенно нестабильную дивидендную политику, иногда в нормальной ситуации, я бы сказал, невозможную дивидендную политику. И в связи с этим встает вопрос: зачем при таком отношении к размещению вообще размещаться? Зачем привлекать? Если ты так думаешь об этом, то зачем тебе в принципе выходить на финансовый рынок с какими-то эмиссиями?» — отмечал он. Также Чистюхин призывал эмитентов раскрывать информацию, «даже принимая какие-то риски на себя».

В 2022 году ряд крупнейших российских компаний, которые много лет придерживались дивидендной политики, отказались от распределения прибыли между акционерами, что стало неожиданностью для инвесторов и негативно повлияло на котировки. В частности, от выплаты дивидендов отказался «Газпром».