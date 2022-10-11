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В Минфине выступили за увеличение числа банков в России

Замминистра финансов Моисеев: «Сейчас банков надо больше, чем до пандемии»
В условиях санкций численность игроков на банковском рынке стоит увеличивать, чтобы снизить риски, считает замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, сейчас актуален старый принцип «маленькое — это прекрасно»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России должно быть больше банков, чем было до пандемии, сказал в эфире радиостанции «Москва FM» заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Необходимость увеличения численности участников банковского рынка он связал с уже введенными санкциями и возможными новыми ограничениями.

«Банков ровно столько, сколько есть потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, в силу того, что санкции заставляют определенные виды экономической активности, в том числе платежной активности, сегментировать. В этом смысле старый принцип «маленькое — это прекрасно» может быть сейчас реализован, потому что концентрация создает риски», — отметил чиновник.

По его словам, консолидация в банковском секторе привлекает внимание властей западных стран, которые ввели санкции против России. «Наша позиция, позиция экономических ведомств такая, что концентрировать сейчас в одном месте какие-то экономические виды активности было бы неправильно, мы таким образом упрощаем работу нашим товарищам из OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США — подразделение, занимающееся в том числе санкционными вопросами. — РБК)», — пояснил Моисеев.

По данным Банка России, на 1 октября в стране действовало 362 кредитные организации, 328 из них — банки. С начала года лицензии лишились семь банков и одна небанковская кредитная организация. В начале 2020-го, до пандемии коронавируса, на российском рынке функционировало 442 игрока. Количество участников банковского рынка сокращается как минимум с 2015 года, когда в России начались активная расчистка сектора и массовые отзывы лицензий.

После начала кризиса и санкций против крупнейших банков на российском рынке активизировался интерес к сделкам слияния и поглощения (M&A): иностранные игроки, имеющие дочерние структуры в стране, объявили о намерении свернуть бизнес в России, в том числе путем продажи активов. Кроме того, власти начали обсуждать слияние крупных госбанков, попавших под санкции. Так, в конце апреля стало известно о планах присоединить к ВТБ крымский РНКБ и банк «Открытие». Первая часть консолидации почти реализована: 7 октября президент Владимир Путин подписал закон, дающий правительству право внести 100% акций крымского банка в капитал ВТБ. Контрольным пакетом в «Открытии» владеет Банк России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтверждала намерение «продать актив по приемлемой цене». Оценка «Открытия» началась в июле, но еще не завершена. В начале сентября Моисеев в интервью РБК также подтверждал обсуждение слияния СМП Банка и Промсвязьбанка, которые тоже находятся под санкциями.

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