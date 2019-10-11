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Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
По данным Сбербанка, мужчины чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты, а женщины активнее открывают индивидуальные инвестиционные счета с доверительным управлением
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Женщины почти так же часто, как мужчины, используют инструменты пассивных инвестиций для создания накоплений, показало исследование АО «Сбербанк Управление активами». Общий объем активов инвесторов-мужчин компания оценивает в 127 млрд руб. против 73 млрд руб., вложенных женщинами. Перевес создается лишь за счет того, что размер среднего чека у мужчин заметно выше, количественно же их среди инвесторов лишь на 4% больше, чем женщин.

К вложениям в разные инструменты пассивных инвестиций мужчины и женщины относятся по-разному, следует из отчета «Сбербанк Управление активами». У тех и других наибольшей популярностью пользуются инструменты на основе облигаций, однако женщины выбирают их чаще, в первую очередь за счет открытия индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с доверительным управлением для инвестиций в облигации государства и крупных российских компаний.

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«В 60% случаев ИИС с доверительным управлением в Сбербанке открывают именно представительницы прекрасного пола», — говорится в сообщении компании.

Впрочем, по величине вложений в инструменты на основе облигаций мужчины за счет большего объема инвестиций все равно впереди — 70,3 млрд руб. против 43,5 млрд руб. у женщин.

Мужчины, по данным авторов исследования, чаще и больше вкладывают в более рискованные инструменты. Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.

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«Сбербанк Управление активами» отмечает также, что и мужчины, и женщины активно осваивают инвестирование через закрытые паевые фонды в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход.

Количество инвесторов-мужчин в таких фондах, согласно данным исследования, ровно вдвое больше, чем женщин, а вложенные мужчинами средства (14,7 млрд руб.) почти втрое превышают вложения женской аудитории (5,7 млрд руб.).

Автор: Евгений Калюков
При участии: Татьяна Ломская
Теги: Сбербанк, инвестиции
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