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Финансы ,  
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Минфин подтвердил обсуждение изменений льготной ипотеки

Минфин: власти обсуждают повышение первого взноса по льготной ипотеке до 20%
О том, что власти могут повысить до 20% первоначальный взнос и сократить субсидию банкам по льготной ипотеке на фоне перегретого рынка, писали «Ведомости». В Минфине подтвердили планы по повышению первоначального взноса
Фото: Yuri-D3 / Shutterstock
Фото: Yuri-D3 / Shutterstock

Власти обсуждают изменение льготной ипотеки, в том числе повышение первого взноса до 20%, подтвердил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

«Сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение маржи банков, то есть та добавка, которая вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банком», — сказал он.

Об этом ранее писали «Ведомости». По данным газеты, также рассматривается вариант снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидии кредитным организациям.

Сейчас банки выдают ипотечные кредиты с господдержкой по сниженным ставкам (например, 8% по льготной, 6% по семейной ипотеке). Каждый месяц они получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки (12%), увеличенной на 2–5 п.п. в зависимости от программы. Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки.

Как отмечали источники газеты, о том, что льготная ипотека «разогналась до такой степени, что ее пора прижимать», стало понятно еще несколько месяцев назад. По мнению одного из источников, с ростом ипотечного кредитования власти столкнулись с риском разбалансировки рынка недвижимости и продолжения роста цен.

Он пояснил, что изменение параметров льготной ипотеки должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле—августе. Просрочка при этом находится на минимальном уровне, напомнил собеседник газеты. В июле показатель достиг двухлетних минимумом — 0,4% от портфеля, следует из данных ЦБ.

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Источник «Ведомостей», близкий к правительству, назвал кредитование по нерыночным ставкам с широким охватом довольно странным занятием — льготы по ипотеке надо ограничивать. Повышение взноса на 5 п.п. и снижение субсидии на 0,5 п.п. — слишком аккуратное решение, нужны более смелые шаги, считает он. Собеседник газеты в одном из институтов развития также заявил, что рынок надо оздоровить. Однако не факт, что такое изменение параметров принципиально что-либо изменит, добавил он.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году в качестве меры поддержки первичного рынка жилья в условиях коронавирусных ограничений. Изначально она была рассчитана на несколько месяцев, но позже неоднократно продлевалась. В декабре 2022 года правительство продлило действие льготной ипотеки до 1 июня 2024 года.

Максимальный размер кредита по льготной ставке до 8% в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб.

В ЦБ считают, что программа, которая была введена как антикризисная мера, затянулась. «Наша позиция достаточно четко всегда обозначалась: мы против любых программ субсидирования. В целом программа ипотеки с господдержкой в 7% искажает цены, она создает дисбалансы на рынке», — говорил в декабре прошлого года замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов.

В то же время, по данным ЦБ за июль, выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12% (до 360 млрд руб. с 321 млрд руб. в июне) за счет как семейной ипотеки, так и льготной ипотеки, что в ЦБ связывают со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минфин льготная ипотека Ипотека первый взнос

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
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