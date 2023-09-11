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ВТБ отказался продавать «Росгосстрах»

Андрей Костин: ВТБ пока не будет продавать «Росгосстрах» стороннему инвестору
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВТБ отложил продажу компании «Росгосстрах», не договорившись с потенциальными покупателями о цене. Об этом в интервью РБК рассказал глава группы Андрей Костин. По его словам, пока страховой актив останется в периметре ВТБ и группа будет развивать его самостоятельно.

«Оферты, которые были сделаны, нас не устраивают по цене, мы намного больше заплатили Центральному банку. Поэтому мы пока его будем сами развивать», — сказал Костин.

Старейшая страховая компания России (функционирует с 1921 года) — «Росгосстрах» — перешла в собственность ВТБ вместе с группой «Открытие» в конце 2022 года. Новый владелец практически сразу объявил о намерении продать актив из-за его «некомплиментарности» основному, банковскому, бизнесу группы. В 2018 году ВТБ, например, принял «стратегическое решение» не заниматься страхованием и продал свою «дочку» СОГАЗу, получив 10% акций страховой группы.

Поиск покупателя на «Росгосстрах» проходил в два этапа, рассказывал РБК первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. «Мы вышли сначала на узкий круг интересантов, сейчас расширяем перечень интересантов», — говорил он в июле. Тогда же он отмечал, что «Росгосстрах» уже квалифицирован в отчетности ВТБ как актив, предназначенный для продажи. Говоря о цене сделки, Пьянов указывал, что ориентиром безубыточности продажи будет «балансовая стоимость этого актива по МСФО», но не раскрыл ее.

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