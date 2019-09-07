Крупные банки не увидели повода для резкого снижения ставок вслед за ЦБ

Крупные банки не увидели повода для резкого снижения ставок вслед за ЦБ

Российские банки не захотели реагировать на смягчение ключевой ставки до 7%. Они уже успели снизить ставки по кредитам, а условия по депозитам не будут сильно меняться из-за будущих сезонных предложений

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ведущие российские банки пока не планируют снижать ставки по своим накопительным и кредитным продуктам вслед за решением ЦБ. Большинство опрошенных РБК игроков из топ-30 утверждают, что в ближайшее время не намерены пересматривать условия по вкладам или кредитам. Многие из них сделали это заранее.

В пятницу совет директоров Банка России в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 7,25 до 7%. Регулятор смягчил прогноз годовой инфляции с 4,2–4,7 до 4–4,5%, допустив еще один раунд снижения ставки на одном из ближайших заседаний. До конца года намечено еще два заседания совета директоров ЦБ.

Что говорят банки

Многие кредитные организации уже сократили доходность своих депозитов в августе. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Росбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк. Тинькофф Банк и банк «Хоум Кредит» пересмотрели свои предложения дважды за лето.