ЦБ опроверг сообщения о планах передать биометрию россиян коллекторам

ЦБ опроверг сообщения, что биометрические данные россиян, собираемые банками, будут доступны коллекторам. Биометрию собирают, чтобы упростить россиянам доступ к банковским и государственным услугам, сообщил регулятор

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Биометрические данные россиян из Единой биометрической системы (ЕБС) не будут передаваться коллекторам. Об этом в ответ на запрос РБК сообщил Банк России.

«В настоящее время собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации могут только банки в целях дистанционного открытия счета (вклада), предоставления кредита и осуществления переводов без личного присутствия физического лица», — говорится в сообщении ЦБ.

После того как банки получают биометрию своих клиентов, эти данные передаются в Единую биометрическую систему, где хранятся «обезличенно и защищаются по самым высоким стандартам защиты информации», указали в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что использование биометрических данных для идентификации возможно только с согласия гражданина, а вообще это предполагается только для того, чтобы идентифицировать гражданина при получении финансовых или госуслуг.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ, а также на источники в банковской среде сообщила, что биометрические данные, собираемые банками для ЕБС, с 2019 года будут доступны коллекторам. Эта мера, говорили собеседники издания, должна предотвратить ошибочные взыскания с добросовестных клиентов.

Механизм биометрической идентификации разработан «Ростелекомом» при участии ЦБ для оказания дистанционных финансовых услуг в банках. О начале его работы регулятор объявил в конце июня.

Чтобы передать в данные в ЕБС, необходимо будет один раз пройти идентификацию при личном присутствии в уполномоченном банке. Затем банк зарегистрирует гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и направит его биометрические данные (изображение лица и голос) в ЕБС.

В дальнейшем, чтобы дистанционно открыть вклад, взять кредит или воспользоваться любой другой банковской услугой, гражданину нужно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

О своей готовности к сбору биометрических данных россиян РБК сообщили в ВТБ, Альфа-банке, Почта Банке, Банке Хоум Кредит и Росбанке. Абсолют Банк решил запустить сбор данных в пилотном режиме только в одном отделении, а Тинькофф Банк — через сеть своих представителей. В Сбербанке РБК сообщили, что намерены приступить к сбору до конца года, объяснив это неготовностью нормативно-правовых актов. ​

В конце апреля Министерство связи и массовых коммуникаций предложило механизм передачи биометрических данных россиян, собираемых банками, МВД и ФСБ для «обеспечения обороны страны, безопасности государства, охраны правопорядка и противодействия терроризму». Согласно документу, чтобы получить доступ к изображению и данным о голосе гражданина, спецслужбам будет достаточно направить в ЕБС электронный запрос.

При этом закон, который позволяет передавать биометрические данные клиентов банков ФСБ и МВД без их согласия, был принят обеими палатами российского парламента и подписан президентом в прошлом декабре. Теперь порядок передачи данных спецслужбам должно разработать правительство, описанный проект Минкомсвязи таким документом и является.