«Известия» узнали о планах дать коллекторам доступ к биометрии россиян

В 2019 году коллекторам предоставят доступ к биометрическим данным россиян. Об этом сообщают газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку, а также банкиры.

По их словам, эта мера должна облегчить идентификацию должников, уменьшить психологический дискомфорт при коммуникациях и помочь избежать ошибочных взысканий у добросовестных клиентов банков. Биометрические данные, по словам источников газеты, будут передаваться банками при продаже долгов с целью проведения сверки при взыскании. Так, при звонке коллектора голосовой слепок должника пройдет проверку по Единой биометрической системе (ЕБС), которая начала работу с 1 июля 2018 года.

В конце июня готовность начать с 1 июля сбор данных для ЕБС РБК подтвердили в ВТБ, Альфа-банке, Почта банке, Хоум Кредит Банке и Росбанке. Абсолют Банк решил запустить сбор данных в пилотном режиме только в одном отделении, Тинькофф Банк — через сеть своих представителей. В то же время Сбербанк не начал сбор данных одновременно с началом работы системы и заявил, что приступит к нему до конца 2018 года. Причиной этого кредитная организация назвала неготовность нормативно-правовых актов.

Деятельность коллекторов была ограничена законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», вступившим в силу в январе 2017 года. Отныне взимать долги могут только те организации, которые входят в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ужесточились требования к размеру их капитала и работе. Так, чистые активы должны составлять не менее 10 млн руб. и должны ежегодно страховаться на ту же сумму. Кроме того, коллекторов обязали иметь собственный сайт, аппаратуру для записи звонков и СМС и хранения их в течение трех лет. Наконец, коллекторов обязали звонить должникам не чаще одного раза в день.