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Сбербанк не запустит биометрическую идентификацию клиентов с 1 июля
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Сбербанк не запустит биометрическую идентификацию клиентов с 1 июля
Финансы, 21:56
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Сбербанк не запустит биометрическую идентификацию клиентов с 1 июля
Сбербанк не успеет с 1 июля запустить биометрическую идентификацию клиентов. Кредитная организация объясняет это неготовностью нормативно-правовых актов. С начала июля сбор данных начнется во многих российских банках
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Сбербанк планирует запустить единую биометрическую систему на территории всей России до конца 2018 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка. Там заверили, что Сбербанк готовится к запуску данной системы.

«Однако, в связи с тем, что в настоящий момент выпущены не все нормативно-правовые акты, полномасштабный процесс закупки и поставки оборудования в отделения запустить невозможно. Мы планируем запустить опытную эксплуатацию регистрации в пилотных отделениях в течение второго полугодия с постепенным тиражом на всю Россию до конца 2018 года», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

О готовности начать с 1 июля сбор данных для Единой биометрической системы в своих отделениях РБК сообщили в ВТБ, Альфа-банке, Почта-банке, банке «Хоум Кредит» и Росбанке. Абсолют Банк запустит пилот только в одном своем отделении. Тинькофф Банк, не имеющий отделений, намерен с 1 июля начать сбор биометрии через сеть своих представителей. В крупнейшем банке, работающем в Крыму, РНКБ сообщили, что пока проводят только тестирование; но к концу года планируют начать сбор биометрических данных в 40 отделениях банка.

Система одного лица: когда заработает биометрическая идентификация
Финансы

Больше всего пунктов по сбору и передаче образцов фотографий и голоса граждан намерен 1 июля открыть Почта банк — более чем в 120 отделениях в 83 регионах присутствия. К старту 1 июля готовятся в 61 отделении в 34 регионах присутствия Росбанка (39 городов по всей России). Первые офисы ВТБ, в которых можно будет пройти эту процедуру, расположены в Москве и Санкт-Петербурге. До конца года ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей России, полностью всю сеть — в 2019 году.

Услуга по сбору биометрических данных у Альфабанка будет доступна в Москве с 1 июля, до конца года в 87 отделениях. Банк «Хоум Кредит» первыми запустят семь отделений в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Казани. До конца года биометрию будут принимать более 80 отделений, до конца 2019 года — все отделения банка «Хоум Кредит».

Механизм биометрической идентификации, который должен заработать с 1 июля, позволит гражданам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке. Необходимо будет один раз пройти идентификацию при личном присутствии в уполномоченном банке, затем банк зарегистрирует гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и направит биометрические данные (изображение лица и голос) в Единую биометрическую систему. В дальнейшем, чтобы дистанционно открыть вклад, взять кредит или воспользоваться любой другой банковской услугой, гражданину нужно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

В Центробанке рассчитывают, что банки будут постепенно обеспечивать в своих структурных подразделениях сбор биометрических данных по мере готовности их технологической инфраструктуры. Регулятор поставил срок на 100% запустить услугу до конца 2019 года.

Авторы: Екатерина Литова, Анна Пустякова, Мария Бондаренко.
Теги: Сбербанк , биометрические данные
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