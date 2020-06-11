ЦБ выпустит посвященную врачам монету на фоне пандемии коронавируса

В 2020 году в России появится памятная монета номиналом 25 руб., посвященная медицинским работникам. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Монеты из медно-никелевого сплава отчеканят тиражом до пяти млн штук. Сейчас готовится ее эскиз. Как будет выглядеть монета ЦБ обещал показать позже.

«Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то — воспоминания о борьбе с болезнью. Выпуск монеты — это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников», — заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

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