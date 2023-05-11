ЦБ сообщил, что россияне продавали валюту во время ослабления рубля

Банк России сообщил, что на фоне ослабления рубля в апреле на 3,4% россияне увеличили продажи иностранной валюты. Розничные инвесторы избавлялись только от доллара и евро, предпочитая закупать юани

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На фоне ослабления курса рубля в апреле физические лица продали иностранной валюты на 7,5 млрд руб., а розничные инвесторы, избавляясь от «токсичной валюты», покупали юани, говорится в «Обзоре риска финансовых рынков» Центробанка.

«В апреле продолжилось изменение структуры российского валютного рынка. Доля юаня в совокупном биржевом обороте выросла, тогда как доля операций с «токсичными» валютами сократилась за счет снижения доли евро на рынке. На фоне ослабления курса рубля физические лица, как и ранее, перешли к совокупным нетто-продажам иностранной валюты (7,5 млрд руб. за месяц), при этом розничные инвесторы продолжили покупать юани (всего приобрели юаней на 54,2 млрд руб., продали «токсичной» валюты на 61,7 млрд руб.)», — говорится в обзоре.

Авторы отметили, что в отличие от предыдущих сходных периодов, одновременно увеличивалась доля доллара США в объеме операций — с 40,8% по итогам марта до 44,5% по итогам апреля. А общая доля «токсичных валют» на рынке сократилась до 62,3% за счет снижения объема операций с евро — с 23,5% до 17,8%.

Также в апреле на 42% (до $7 млрд) снизилась продажа валюты экспортерами. Одной из причин этого в ЦБ назвали увеличение доли расчетов в рублях. «Рублевая выручка напрямую используется для покрытия части рублевых расходов, что уменьшает объем потенциальных продаж валюты на рынке, которые осуществлялись для их финансирования», — отметили аналитики.

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