Аксенов анонсировал открытие первого в Крыму офиса Сбербанка

Аксенов: первый в Крыму офис Сбербанка будет открыт в Симферополе в ближайшие месяцы

«Сбер» объявил о начале работы в Крыму в январе этого года, тогда же на полуострове появились его первые банкоматы. По словам Аксенова, первый офис Сбербанка появится в Симферополе в течении нескольких месяцев

Фото: Андрей Любимов / РБК

Первый на Крымском полуострове офис Сбербанка будет открыт в центре Симферополя в течении нескольких месяцев, затем офисы банка появятся и в других городах Крыма, заявил у себя в телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Офис Сбербанка будет открыт в центре Симферополя. Модульную конструкцию установят в течение нескольких месяцев около музыкального театра. В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах республики», — написал он.

После присоединения Крыма к России в 2014 году крупнейший банк страны попал под секторальные санкции ЕС, но не под наиболее жесткие блокирующие ограничения. Из-за опасений новых санкций Сбербанк долгое время не запускал офисы в Крыму, однако ситуация изменилась после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В тот же день Вашингтон добавил Сбербанк в санкционный список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, а уже в апреле он попал под наиболее жесткие блокирующие ограничения, предполагающие полное отключение от долларовой системы.

В банке подчеркивали, что санкции не окажут существенного влияния на его работу и никак не отразятся на обслуживании россиян, однако из-за ограничительных мер «Сбер» фактически лишился европейского бизнеса — активов в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.

Президент Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что после введения санкций все российские компании и банки смогут работать в Крыму. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер... Теперь им [бизнесу] нечего бояться, — сказал он. — Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе».

В январе этого года в Крыму появились первые банкоматы Сбербанка, а в марте банк запустил эквайринг для магазинов на территории полуострова, писал РБК.