Аксенов анонсировал открытие первого в Крыму офиса Сбербанка

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
Ученые рассказали о рисках, которыми грозит извержение вулкана Шивелуч Общество, 13:39
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в создании преступной группы Политика, 13:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:32
Россиянка согласилась подписать декларацию о нейтральности ради Уимблдона Спорт, 13:31
Минобороны сообщило об боях штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Артемовске Политика, 13:28
Про ставшую символом Dogecoin сиба-ину снимут «догументальный» фильм Крипто, 13:26
Росавиация присвоила выбросу пепла вулкана Шивелуч красный код опасности Общество, 13:18
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Citigroup спрогнозировала падение цен на нефть Brent ниже $80 за баррель Инвестиции, 13:17
ЦБ назвал популярный метод спекуляций на курсах валют в 2022 году Инвестиции, 13:15
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 13:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:10
Как вас могут обмануть при покупке жилья в Дубае Pro, 13:08
AP узнало, что секретные документы США попали в Сеть через мессенджер Политика, 13:01
Банк России оценил итоги девалютизации после кризисного года Финансы, 12:58
Финансы ,  
0 

Аксенов анонсировал открытие первого в Крыму офиса Сбербанка

Аксенов: первый в Крыму офис Сбербанка будет открыт в Симферополе в ближайшие месяцы
«Сбер» объявил о начале работы в Крыму в январе этого года, тогда же на полуострове появились его первые банкоматы. По словам Аксенова, первый офис Сбербанка появится в Симферополе в течении нескольких месяцев
Сбербанк SBER ₽221,95 -0,12% Купить
Сбербанк SBERP ₽220,95 -0,08% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Первый на Крымском полуострове офис Сбербанка будет открыт в центре Симферополя в течении нескольких месяцев, затем офисы банка появятся и в других городах Крыма, заявил у себя в телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Офис Сбербанка будет открыт в центре Симферополя. Модульную конструкцию установят в течение нескольких месяцев около музыкального театра. В дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах республики», — написал он.

После присоединения Крыма к России в 2014 году крупнейший банк страны попал под секторальные санкции ЕС, но не под наиболее жесткие блокирующие ограничения. Из-за опасений новых санкций Сбербанк долгое время не запускал офисы в Крыму, однако ситуация изменилась после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В тот же день Вашингтон добавил Сбербанк в санкционный список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, а уже в апреле он попал под наиболее жесткие блокирующие ограничения, предполагающие полное отключение от долларовой системы.

В банке подчеркивали, что санкции не окажут существенного влияния на его работу и никак не отразятся на обслуживании россиян, однако из-за ограничительных мер «Сбер» фактически лишился европейского бизнеса — активов в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении.

Президент Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что после введения санкций все российские компании и банки смогут работать в Крыму. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер... Теперь им [бизнесу] нечего бояться, — сказал он. — Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе».

В январе этого года в Крыму появились первые банкоматы Сбербанка, а в марте банк запустил эквайринг для магазинов на территории полуострова, писал РБК.

Читайте на РБК Pro
С 1990-х до наших дней: как эволюционировала профессия проджект-менеджера
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
Ваша карьера — это попытка добиться одобрения родителей. Как это понять
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сбербанк Крым Сергей Аксенов санкции «Битва за Севастополь»
Материалы по теме
Чистая прибыль Сбербанка превысила показатель за 2022 год
Финансы
Сбербанк начал работу в Крыму
Финансы
Сбербанк запустил эквайринг для магазинов Крыма и Севастополя
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter