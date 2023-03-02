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Сбербанк запустил эквайринг для магазинов Крыма и Севастополя

Сбербанк запустил в Крыму эквайринг для магазинов и кредиты для компаний
«Сбер» решил расширить свою сеть POS-терминалов за счет магазинов в Крыму и Севастополе, где работает ограниченный круг банков, узнал РБК. Кроме того, он начнет выдавать кредиты не только физическим лицам, но и компаниям в регионе
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сбербанк запустил услугу по приему карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя. На официальном сайте банка опубликованы тарифы за эквайринговое обслуживание в этих регионах, которые начали действовать с 15 февраля, заметил РБК. Представитель Сбербанка подтвердил, что банк запустил эквайринг, а также сообщил о запуске кредитования юридических лиц на полуострове. Первоначально «Сбер» работал на полуострове только с гражданами.

Сбербанк готов принимать безналичные платежи с помощью карт и QR-кодов в торговых точках этих двух регионов, а также внедрить онлайн-оплату на сайтах. Магазины платят банкам комиссию за эквайринг, основная доля которой является доходом банка, выпустившего карту. Эквайринговые комиссии для Крыма установлены на таком же уровне, как и для регионов России. Они составляют от 1 до 2,5% от стоимости покупки в зависимости от категории товара или услуги, денежного оборота магазина и способа приема платежей. Также банк может получать доход за установку и предоставление в аренду оборудования для приема безналичных платежей.

«Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные», — сказал представитель Сбербанка.

Сбербанк объявил о начале работы в Крыму в январе 2023 года, спустя почти год после попадания под санкции США. Изначально банк сообщал о работе с физическими лицами. Ранее крупнейший банк России отказывался работать в Крыму, вошедшем в состав России в 2014 году, из-за риска попадания под санкции. «Пока такие планы непозволительны с точки зрения санкций. Мы пока не будем работать в этом регионе», — говорил глава Сбербанка Герман Греф в 2016 году.

Сбербанк как минимум до последнего времени был крупнейшим эквайером в России и Европе. Согласно исследованию компании The Nilson Report, за 2021 год Сбербанк обработал 27 млрд транзакций на общую сумму $281 млрд. Банк раскрывал масштаб своей сети POS-терминалов по итогам 2020 года: тогда «Сбер» установил почти 2,2 млн POS-терминалов и обслуживал 1,4 млн активных торговых точек. Более поздние данные не раскрывались.

По итогам 2022 года доля безналичных платежей в торговом обороте России составила 78,1%, увеличившись за год почти на 4 п.п., говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она ожидает, что на горизонте четырех-пяти лет этот показатель увеличится до 80–85%.

Нужен ли Крыму эквайринг от «Сбера»

Уровень проникновения безналичной оплаты в Крыму и Севастополе в целом ничем не отличается от общего уровня по России, сказала РБК ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Согласно исследованию за 2021 год, уже тогда доля владельцев карт в Крыму составляла 80–85% (в сравнении с 87% по всей стране). Услуги эквайринга в основном предоставляли местные банки — это РНКБ (который сейчас стал частью ВТБ), Генбанк и ПСБ, отмечает Семерикова.

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До последнего времени в Крыму работало лишь несколько не самых крупных банков, у которых не было возможности вкладывать средства в модернизацию платежного рынка, поэтому он отставал в технологическом плане, например, там долгое время не была повсеместно распространена бесконтактная оплата телефоном, добавляет глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. После 2014 года на территории полуострова работали РНКБ, Черноморский банк развития и реконструкции, банк «Россия», Генбанк (на санации у «России») и Индустриальный сберегательный банк. В мае 2022 года в Крыму появились отделения Промсвязьбанка — также после того, как банк попал под блокирующие санкции США.

Отсутствие конкуренции создавало плохие условия для эквайрингового обслуживания юрлиц, продолжает Обаева. С этим же согласна и Семерикова: «В разговорах с местными предпринимателями проскальзывало мнение о том, что, по их мнению, у них был небольшой выбор поставщиков соответствующих услуг, из-за этого они сталкивались с менее выгодными комиссиями в сравнении с другими регионами».

По мнению Обаевой, приход Сбербанка может поднять технологический уровень развития безналичных платежей в регионе и расширить число торговых предприятий, где можно расплатиться картой. «До сих пор многие торговые точки к оплате принимают только наличные, например, представители экскурсионных услуг, ряд ресторанов, мелкие торговцы в популярных у туристов местах и т.п.», — перечисляет эксперт.

«Сбер» может предложить конкурентоспособные условия по эквайринговым контрактам для клиентов в сравнении с другими игроками и за счет этого завоевать долю рынка, рассуждает Семерикова. За счет запуска эквайринга в Крыму банк получит расширение клиентской базы, а также может компенсировать часть выпавших доходов из-за потери трансграничных операций после ввода санкций, добавляет Обаева.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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