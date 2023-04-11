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ЦБ сократил продажи валюты в день падения рубля до ₽83 за доллар

Банк России на торгах 7 апреля продал юаней на 3,8 млрд руб.
7 апреля, когда доллар в моменте превышал 83 руб., Банк России не наращивал операции с валютой на открытом рынке, показала его статистика. Он продал юаней лишь на 3,8 млрд руб. по сравнению с 5,5 млрд руб. днем ранее
Доллар/Рубль USD/RUB ₽82,430 +1% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽90,060 +1,36% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,960 +0,94% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России на торгах в пятницу, 7 апреля, продал иностранную валюту на 3,8 млрд руб., показала его статистика. Речь идет об операциях по поручению Минфина в рамках бюджетного правила — чтобы сгладить доходы бюджета, ЦБ и Минфин закупают юани при относительно высоких нефтегазовых доходах и продают из ФНБ при низких.

7 апреля рубль, до этого уже слабевший на протяжении нескольких дней, ускорил падение и достиг почти годового минимума в более чем 83,4 за доллар. Однако в середине дня российская валюта внезапно перешла к укреплению и в итоге закончила торги на отметке 81,1 за доллар. Разворот совпал с резким ростом объема торгов: как писал РБК, в период с 13:00 до 13:40 мск объемы торгов в паре доллар/рубль составляли по 4,7–10,8 млрд руб. каждые 10 минут, а до этого — 0,9–4,7 млрд руб. Скачок был и в юане — около 13:20–13:40 объемы там достигали 11,9–12,7 млрд руб., хотя в остальные периоды были сопоставимы с торгами долларом.

Аналитики допускали, что это могло быть связано с действиями одного продавца. «Пара доллар/рубль достигала в пятницу отметки 83,5, но резко перешла к укреплению, опускаясь ниже 82 почти сразу после того, как Министерство финансов опубликовало предварительные данные по бюджету за первый квартал 2023 года, согласно которым в марте профицит бюджета составил 180 млрд руб. Профициту бюджета способствовали повышенные налоговые выплаты в марте, поэтому примерно такой размер профицита был вполне ожидаемым, — отмечал инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев. — Мы бы связали укрепление рубля не непосредственно с новостью по бюджету, а с появлением на рынке игрока, способного развернуть тренд».

Но, как показывает свежая статистика Банка России, сумма в 3,8 млрд руб., которые в тот день продал ЦБ, соответствует его плану по продажам юаней в апреле — начале мая. Минфин ежемесячно оценивает потенциальный объем недополученных нефтегазовых доходов и исходя из этого рассчитывает масштаб операций на месяц вперед. 5 апреля он сообщил, что будет продавать юани на 3,7 млрд руб. ежедневно. ЦБ выступает агентом Минфина в этих операциях и может менять внутридневные объемы — но в этот раз делать этого не стал. В предыдущий месяц (до 6 апреля включительно) он продавал юани на 5,4 млрд руб. в день.

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«Разворот рубля необязательно мог быть связан с одним игроком. Рост объема торгов действительно произошел, но он не был кратным. Нельзя сказать, что кто-то целенаправленно на рынок выставил колоссальный объем валюты, который мог укрепить рубль, — говорил РБК директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. — Скорее мы видим, что баланс между покупателями и продавцами сменился в пользу продавцов».

Во вторник, 11 апреля, доллар торгуется в районе 82 руб. По сравнению с закрытием торгов днем ранее он вырос на 37 коп., или 0,45%

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг
юани бюджетное правило продажа валюты
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