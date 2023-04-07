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Финансы ,  
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Разворот курса рубля совпал с резким ростом объемов торгов на Мосбирже

Переход рубля от ослабления к укреплению совпал с резким ростом объемов валютных торгов, в первую очередь юанем. Это может быть связано с появлением на рынке «игрока, способного развернуть тренд», допускает эксперт ВТБ
Доллар/Рубль USD/RUB ₽81,128 -0,3% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,812 +0,1% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽88,913 -0,27% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Разворот курса рубля на торгах в пятницу, 7 апреля, сопровождался резким ростом объема операций на Московской бирже. Как следует из данных на сайте площадки, в период с 13:00 до 13:40 мск объемы торгов составляли по 4,7–10,8 млрд руб. каждые 10 минут, а до этого — 0,9–4,7 млрд руб. Похожий скачок наблюдался и в юане — около 13:20–13:40 объемы там и вовсе достигали 11,9–12,7 млрд руб., хотя в остальные периоды были сопоставимы с торгами долларом. Рост оборотов наблюдался и на торгах в евро, но в меньших объемах.

Именно после 13:00 мск произошел разворот в направлении движения курсов: если в утренней части торгов ослабление рубля било максимумы апреля прошлого года, то после обеда тренд изменился и российская валюта не только отыграла утреннее ослабление, но и стала торговаться дороже закрытия предыдущего дня.

Резкое укрепление доллара на Мосбирже началось неделю назад: если 30 марта он стоил 77 руб., то к вечеру 5 апреля вплотную приблизился к уровню 80 руб., а 7 апреля достиг 83 руб. за доллар. Одновременно рубль упал к евро (достигал 91 руб. и выше 7 апреля) и юаню (12 руб.). Аналитики, опрошенные РБК, связывали это с влиянием сделок по покупке активов у иностранного бизнеса, которые могут «двигать» курс в условиях низкого объема торгов, а также с падением поступлений от экспорта нефти и газа.

Однако после 13:00 мск 7 апреля тренд развернулся. К 18:30 мск доллар торгуется по 81,2 руб., евро — по 89 руб., юань — по 11,8 руб.

«Пара доллар/рубль достигала в пятницу отметки 83,5, но резко перешла к укреплению, опускаясь ниже 82 почти сразу после того, как Министерство финансов опубликовало предварительные данные по бюджету за первый квартал 2023 года, согласно которым в марте профицит бюджета составил 180 млрд руб. Профициту бюджета способствовали повышенные налоговые выплаты в марте, поэтому примерно такой размер профицита был вполне ожидаемым», — отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев.

«Мы бы связали укрепление рубля не непосредственно с новостью по бюджету, а с появлением на рынке игрока, способного развернуть тренд. Хотя совпадение со временем публикации данных по бюджету вряд ли случайно, особенно учитывая вчерашнее заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что рубль вскоре будет укрепляться. В таких условиях мы бы не стали делать ставку на дальнейшее ослабление рубля. Видимо, нужно искать момент для фиксации прибыли по покупкам доллара», — добавляет он.

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«Когда котировки некоторое время устойчиво растут, у тех, кто покупал иностранную валюту — доллары или юани, — рано или поздно может возникнуть желание прибыль зафиксировать», — говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. «Сегодня пятница, момент достаточно удобный. Другое дело, что сам «разворот» произошел примерно в обеденное время, на существенном увеличении объема торгов. Судя по всему, в этот момент предложение валюты на рынке существенно возросло, что сбило волну укрепления [иностранных валют к рублю]», — отмечает он. По его словам, «необычность» торгов заключается в том, что рубль начал слабеть еще до начала основной сессии, и это «скорее свидетельство того, что появилось достаточно много спекулянтов». «А вот эта продажа в середине дня этот спекулятивный настрой сбила», — заключает Вайсберг.

«Рост объема торгов действительно произошел, но он не был кратным. Нельзя сказать, что кто-то целенаправленно на рынок выставил колоссальный объем валюты, который мог укрепить рубль», — подчеркивает он. «Скорее мы видим, что баланс между покупателями и продавцами сменился в пользу продавцов. Системное это изменение или нет, можно будет понять в течение нескольких дней, пока я воспринимаю это как некую флуктуацию. До этого, когда рубль преодолевал какие-то уровни сопротивления, таких разовых эффектов не было, поэтому считать, что сегодня было какое-то целенаправленное действие, чтобы остановить падение на этом уровне, я бы не стал», — говорит эксперт.

«Кто-то мог решить продать на этих уровнях, или его кто-то об этом попросил, чтобы сбить спекулятивную волну, — рассуждает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. — Но это все спекуляции и теории заговора». «Вывод — рынок безумно непрозрачен, понять, что движет курсом, намного сложнее. Объяснений властей, кроме «скоро будет крепче», явно недостаточно», — сетует он.

РБК направил запрос в ЦБ, который в настоящее время продает на рынке юани в рамках бюджетного правила по заданию Минфина. С 7 апреля ежедневные продажи валюты на рынке должны были снизиться до 3,7 млрд руб. в эквиваленте против 5,4 млрд руб. в марте — в связи с тем, что оценка недополученных дополнительных нефтегазовых доходов также уменьшилась.

Как считает Михеев, регулятору «важно, чтобы рубль не ослаблялся быстро за короткие промежутки времени»: «Сейчас рубль отыграл обратно сегодняшние потери, опустившись уже ниже уровня 81 руб. за доллар, поэтому на данный момент у ЦБ нет причин для беспокойства».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
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рубль Доллар юань Валюта торги Евро
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