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Финансы ,  
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ЦБ не наращивал продажи валюты в день падения рубля до 81 за доллар

ЦБ не увеличивал продажи юаней 6 апреля, когда доллар превысил 80 руб. — статистика
В день ослабления рубля до 80 за доллар и выше ЦБ не увеличивал продажи валюты, показала его статистика. Он, как и в остальные дни марта — начала апреля, продал юаней на 5,5 млрд руб.
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,884 +0,61% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽89,388 +0,53% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽81,863 +0,91% Купить
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

На торгах 6 апреля Центробанк продал юаней с расчетами «завтра» на 5,4 млрд руб. — не больше, чем в другие дни в марте — начале апреля, следует из статистики ЦБ. 6 апреля курс доллара на торгах превысил 80 руб. впервые с апреля прошлого года. Торги в итоге закрылись на отметке 81,38 руб.

С января регулятор продает юани на открытом рынке в рамках механизма бюджетного правила (речь идет о закупках валюты при относительно высоких нефтегазовых доходах и продаже при низких), чтобы сгладить доходы бюджета. В марте — начале апреля ежедневный объем операций должен был составлять порядка 5,4 млрд руб. (в юаневом эквиваленте), оценивал заранее Минфин. Так и произошло: большую часть этого периода ЦБ продавал юаней именно на 5,4-5,5 млрд руб.

Исключением стали только два дня. 4 апреля, как следует из статистики ЦБ, он и вовсе не проводил таких операций, а 5 апреля продал юаней сразу на 11 млрд руб. В те дни рубль тоже слабел, но не такими высокими темпами, как в дальнейшем: 4 апреля он упал до 79,52 за доллар (+1% по сравнению с закрытием предыдущего дня), 5 апреля — до 79,84 руб. (+0,4%).

Наиболее резко рубль падал в пятницу, 7 апреля. На пике он достигал 83,45 руб. за доллар, однако торговый день завершил на отметке 81,13 руб., что оказалось даже меньше, чем днем ранее (-0,3%). Как писал РБК, разворот произошел около обеда и сопровождался резким ростом объема торгов. В период с 13:00 до 13:40 мск объемы торгов парой «доллар-рубль» составляли по 4,7–10,8 млрд руб. каждые 10 минут, хотя до этого — 0,9–4,7 млрд руб. Похожий скачок наблюдался и в юане — около 13:20–13:40 объемы там и вовсе достигали 11,9–12,7 млрд руб., хотя в остальные периоды были сопоставимы с торгами долларом. Аналитики допускали, что разворот мог быть связан «с появлением на рынке игрока, способного развернуть тренд». ЦБ пока не раскрывал масштаб операций по продаже юаня 7 апреля.

Многие эксперты сразу говорили, что тренд на ослабление рубля — временный. Они связывали его со сделками по уходу иностранного бизнеса из России (в частности, с продаже доли Shell в проекте «Сахалин-2»), в результате которых компании продавали полученные рубли, а также со снижением нефтегазовых доходов бюджета. Утром 10 апреля доллар торгуется в районе 81,8-81,9 руб. — впрочем, курс американской валюты снова растет, он почти на 1% выше, чем по итогам торгов 6 апреля.

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