TCS Group Олега Тинькова приостановила выплату дивидендов за 2019 год

TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» бизнесмена Олега Тинькова — объявила о том, что приостанавливает выплату дивидендов за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской биржи.

«Команда Tinkoff прислушалась к запросам инвесторов. Часть из них свидетельствует, что инвесторам в целом хотелось бы временно приостановить выплату дивидендов для дальнейшей поддержки роста кредитования и запаса капитала», — приводятся в сообщении слова председателя правления «Тинькофф банка» Оливера Хьюза.

Хьюз пояснил, что приостановку выплаты дивидендов связывают с планами привлечения первичного капитала.

4 июня TCS Group сообщила о намерении провести SPO (англ. secondary public offering) и привлечь до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.