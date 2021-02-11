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Финансы ,  
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«Траст» рассказал о переговорах с миллиардерами Гордеевым и Мамутом

«Траст» заключил финальное соглашение с миллиардером Сергеем Гордеевым и уже получил часть выплат. С другими контрагентами банка не все так гладко — «Траст» по-прежнему не исключает банкротства киносетей Александра Мамута
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» заключил финальное соглашение с совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым по урегулированию всех претензий, рассказал на пресс-конференции глава банка Александр Соколов, передает корреспондент РБК. В то же время с владельцем сети кинотеатров «Синема парк» Александром Мамутом договориться пока не удается, «Траст» не исключает реализации банкротной стратегии.

«Мы полностью урегулировали все известные на сегодняшний день вопросы с Сергеем Гордеевым», — сказал Соколов, уточнив, что банк уже получил часть денежных выплат. Сейчас Гордеев и «Траст» «перешли в режим бизнес-партнерства, причем не только в рамках работы с обязательствами», добавил он.

«Сергей Эдуардович со своей группой нам помогли выйти из одного непрофильного для «Интеко» актива в Петербурге <...> Для «Интеко» (девелопер принадлежит «Трасту». — РБК) это была определенная головная боль, от которой Сергей Эдуардович помог избавиться. Надо отдать должное, господин Гордеев, имея достаточно сильную юридическую позицию, в принципе мог пойти с нами в долгие судебные тяжбы, но вместо этого, как человек абсолютно ответственный и разумный бизнесмен, он предпочел найти решение, договориться с банком, взять на себя обязательства по выплате и их исполнить», — сказал Соколов.

«Траст» и владелец ГК «ПИК» Гордеев объявили об урегулировании претензий
Финансы
Сергей Гордеев

Сумму соглашения с Гордеевым Соколов не назвал. Но известно, что у «Траста» два требования к компаниям, которые ранее были связаны с Гордеевым. Компания «Эквилибриум» должна банку 10 млрд руб. по дефолтным облигациям (выпускались под строительство торговых центров, «Траст» выиграл спор о взыскании долга в Арбитражном суде Москвы). Компания, владеющая торговым центром «Ривьера» в Москве, должна «Трасту» 42 млрд руб. и находится в процедуре банкротства. Обе компании были приобретены у Гордеева киргизским фондом KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши в 2018 году.

В соглашение входит урегулирование долга компании «Эквилибриум», следует из ответа Соколова. «ТРЦ «Ривьера» — отдельная история. Мы не видим ответственности господина Гордеева по «Ривьере», — сказал глава «Траста». Соколов добавил, что «Траст» еще не решил, будет ли продавать ТРЦ в рамках процедуры банкротства, или «заберет на баланс». «С точки зрения стратегии — ко всем контролирующим лицам будут поданы иски», — сказал Соколов.

Что касается долгов структур Александра Мамута перед «Трастом», они пока не урегулированы и находятся «в достаточно длительной просрочке», сказал Соколов. «Мы запустили пока еще частично процедуру судебного взыскания, но высока вероятность, что перейдем к реализации полной стратегии. Готовы ли мы будем свернуть с взыскания на урегулирование... мы всегда готовы — как только [получим] экономически оправданное предложение, в которое мы сможем поверить», — сказал банкир.

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«Траст» раскрыл детали переговоров о долгах Мамута на ₽23,5 млрд
Финансы
Александр Мамут

Полная сумма долгов структур Мамута перед «Трастом» превышает 23,5 млрд руб, около 19,8 млрд руб. приходится на кинобизнес. В течение 2020 года «Траст» и Мамут пытались договориться о реструктуризации, но так и не заключили финального соглашения. В итоге «Траст» списал выручку киносети «Синема Парк», так как другая структура Мамута не выплачивала просроченную задолженность. Структуры Мамута в ответ подали иски о принудительной реструктуризации долгов до 2027 года из-за форс-мажорных обстоятельств — пандемии, которая ударила по киносетям.

Соколов на пресс-конференции заявил, что проблемы киносети с кредитами начались до пандемии, но ситуация с коронавирусом «конечно, условия не улучшила».

«Почему мы вынуждены были подать иски к Мамуту как к поручителю? Мы не можем ждать вечно, когда поступит приемлемое соглашение. Надо отдельной части заемщиков понять, что деньги государству надо возвращать. Либо будет найдено решение по реструктуризации, либо будет банкротство и смена собственников», — сказал банкир. Комментируя обращение Ассоциации владельцев кинотеатров в администрацию президента из-за того, что списание выручки киносетей «Трастом» может привести к их банкротству, Соколов сказал, что «бизнесмены часто любят писать в органы власти» о том, что их «обижают». «Мы реализуем свое право, предприниматель государству должен денег, он деньги вернет, поверьте мне. Обращаться в органы власти — это тоже право бизнесмена», — заключил он. Предложение о реструктуризации долгов до 2027 года «Траст» не устраивает, сказал банкир.

Автор
Павел Казарновский
«Траст» Сергей Гордеев Александр Мамут
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