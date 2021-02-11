«Траст» рассказал о переговорах с миллиардерами Гордеевым и Мамутом

«Траст» заключил финальное соглашение с миллиардером Сергеем Гордеевым и уже получил часть выплат. С другими контрагентами банка не все так гладко — «Траст» по-прежнему не исключает банкротства киносетей Александра Мамута

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк непрофильных активов «Траст» заключил финальное соглашение с совладельцем группы ПИК Сергеем Гордеевым по урегулированию всех претензий, рассказал на пресс-конференции глава банка Александр Соколов, передает корреспондент РБК. В то же время с владельцем сети кинотеатров «Синема парк» Александром Мамутом договориться пока не удается, «Траст» не исключает реализации банкротной стратегии.

«Мы полностью урегулировали все известные на сегодняшний день вопросы с Сергеем Гордеевым», — сказал Соколов, уточнив, что банк уже получил часть денежных выплат. Сейчас Гордеев и «Траст» «перешли в режим бизнес-партнерства, причем не только в рамках работы с обязательствами», добавил он.

«Сергей Эдуардович со своей группой нам помогли выйти из одного непрофильного для «Интеко» актива в Петербурге <...> Для «Интеко» (девелопер принадлежит «Трасту». — РБК) это была определенная головная боль, от которой Сергей Эдуардович помог избавиться. Надо отдать должное, господин Гордеев, имея достаточно сильную юридическую позицию, в принципе мог пойти с нами в долгие судебные тяжбы, но вместо этого, как человек абсолютно ответственный и разумный бизнесмен, он предпочел найти решение, договориться с банком, взять на себя обязательства по выплате и их исполнить», — сказал Соколов.

Сумму соглашения с Гордеевым Соколов не назвал. Но известно, что у «Траста» два требования к компаниям, которые ранее были связаны с Гордеевым. Компания «Эквилибриум» должна банку 10 млрд руб. по дефолтным облигациям (выпускались под строительство торговых центров, «Траст» выиграл спор о взыскании долга в Арбитражном суде Москвы). Компания, владеющая торговым центром «Ривьера» в Москве, должна «Трасту» 42 млрд руб. и находится в процедуре банкротства. Обе компании были приобретены у Гордеева киргизским фондом KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши в 2018 году.