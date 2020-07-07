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Финансы ,  
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«Траст» и владелец ГК «ПИК» Гордеев урегулировали претензии на ₽10 млрд

Владелец группы ПИК Сергей Гордеев договорился с «Трастом» об урегулировании обязательств на ₽10 млрд, привлеченных на строительство подмосковных ТЦ. До этого банк добился в суде их взыскания с фирмы, ранее принадлежавшей Гордееву
ПИК RU000A0JXQ93 104,06 Купить
Сергей Гордеев
Сергей Гордеев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России — группы ПИК — Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании претензий, сообщила РБК пресс-служба банка: они касаются долга по дефолтным облигациям компании «Эквилибриум». Он превышает 10 млрд руб.

«Решение о том, что мы будем приходить к соглашению, было обоюдным, время потребовалось только для уточнения финальных условий», — приводятся в сообщении банка слова Гордеева.

Стороны не раскрывают детали и отмечают, что им еще предстоит заключить обязывающее соглашение. Долги бывших компаний Гордеева перед «Трастом» складываются из двух частей — дефолтных облигаций «Эквилибриума» на 10,6 млрд руб. и кредитов, выданных на постройку торгово-развлекательного центра «Ривьера» одноименной компании, на 42,6 млрд руб. Заключенное соглашение касается именно долга «Эквилибриума», следует из сообщения «Траста». В пресс-службе банка сказали, что пока предмета для продолжения переговоров нет, уточнив, что те начались до подачи заявления о банкротстве «Эквилибриума».

Оба предприятия во время появления долговых обязательств принадлежали структурам, связанным с Гордеевым, а сейчас ими владеет венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund Владимира Кирюши. Средства привлекались с помощью банка «Открытие» до его санации в 2017 году.

«Траст» попросил банкротить принадлежавшую владельцу ПИК компанию
Финансы
Сергей Гордеев

На базе «Траста» по решению Центрального банка были собраны непрофильные и проблемные активы частных банковских групп, участвовавших в «московском банковском кольце» и попавших под санацию, — «Открытия», Промсвязьбанка и Бинбанка. Всего «Траст» получил активов более чем на 2 трлн руб. по балансовой стоимости: как невозвратные облигации и кредиты «Открытие Холдинга» — компании, владевшей банком «Открытие», так и долги известных российских бизнесменов. Глава «Траста» Александр Соколов в интервью РБК сообщил, что на балансе есть, например, кредиты структурам Александра Мамута и Рустама Тарико. Задача «Траста» — вернуть ЦБ 482 млрд руб.

Как появились долги бывших структур Гордеева на 53 млрд руб.

Компания «Хорус-Финанс» (принадлежала Horus Retail Principal B.V. из группы Гордеева) в 2014 году разместила три выпуска пятилетних облигаций — каждый по 5 млрд руб. Андеррайтером выступил банк «Открытие», который принадлежал Вадиму Беляеву. Как говорил позднее Соколов «Ведомостям», облигации были получены банком непрофильных активов от пенсионных фондов, входивших в группу «Открытия»: на средства от их размещения должны были строиться ТРЦ «Подольск Молл» и «Ярославка Молл» в Подмосковье (оба недостроены).

Один выпуск «Хорус-Финанс» погасила, а два других ушли в дефолт в 2019 году. К тому моменту компания сменила название на «Эквилибриум», также у нее сменился собственник. Ее владельцем вместо Horus Retail Principal B.V. стал киргизский венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund, которым управляет KLS Securities предпринимателя Владимира Кирюши.

В феврале 2020 года «Траст» выиграл иск против «Эквилибриума» о взыскании 10,6 млрд руб. и вскоре подал заявление о банкротстве этой компании.

«Траст» попросил обанкротить задолжавшую ему 19 млрд руб. компанию Минца
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Еще у «Траста» есть требования на 42 млрд руб. к компании «Ривьера», владеющей одноименным торговым центром в Москве на бывшей территории завода «ЗИЛ» (для сравнения: весь долг группы ПИК — 64,3 млрд руб., Гордееву принадлежит 59,16% застройщика). «Ривьера» находится в стадии банкротства по заявлению, поданному Федеральной налоговой службой. Требования налоговой к «Ривьере» — 306,8 млн руб.

Строительство ТРЦ под первоначальным названием «Ривер Молл» началось еще в 2006 году силами связанного с Банком Москвы застройщика «Кузнецкий Мост девелопмент». В 2014 году стало известно, что проект выкупила Praktika Development Гордеева, объявив об инвестициях на $500 млн в строительство. В декабре 2013 года, как следует из решения Арбитражного суда Москвы, «Ривьера» взяла кредит на $631 млн в «Открытии», а ТРЦ был заложен в обеспечение кредита. Позднее застройщик отчитался, что потратил на достройку центра $250 млн.

Общая площадь ТРЦ «Ривьера» — 273 тыс. кв. м, арендная — 100 тыс. кв. м. Выручка одноименной компании, которой принадлежит здание, в 2019 году, по данным СПАРК, составила 1,3 млрд руб.

«Ривьеру» также купил KLS Eurasia Venture Fund в 2018 году. До этого KLS Securities в крупных сделках на российском рынке не участвовала, как и ее владелец Владимир Кирюша (в СПАРК нет информации, что этот бизнесмен был владельцем или директором российских компаний). После появления на сайте Федеральной антимонопольной службы ходатайства о покупке ТРЦ Кирюша заявил, что венчурный фонд был создан весной 2017 года, а KLS Securities лишь управляет им. При этом KLS Securities «управляет несколькими иностранными фондами, инвесторами которых являются сотни инвесторов», уточнял он.

Группа «Открытие» финансировала не только эти проекты Гордеева: журнал Forbes писал, что в 2018 году бизнесмен рефинансировал в ВТБ кредит на 40 млрд руб., первоначально взятый в «Открытии». Деньги привлекались на строительство торговых центров «Коламбус» и «Саларис». Гордеев до 2015 года был акционером «Открытие Холдинга» с пакетом 6,38%, через который Вадим Беляев контролировал банк «ФК Открытие».

О чем договорились

Подписанное «Трастом» и Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании взаимных претензий в отношении «Эквилибриума» (по облигационному долгу на 10 млрд руб.) предполагает полное урегулирование претензий. Структуру сделки в пресс-службе «Траста» комментировать отказались.

Как заметил первый зампред «Траста» Михаил Хабаров, банк готов к мирному урегулированию споров с должниками, которые не пытаются уйти от ответственности, и открыт для честных и конструктивных переговоров.

Представитель Гордеева сообщил, что сторонам еще предстоят переговоры по подписанию обязывающего соглашения, закрепляющего достигнутые в предварительном соглашении принципиальные договоренности. От ответов на другие вопросы он отказался. РБК направил запрос в KLS Securities.

Соколов в интервью РБК говорил, что весь объем долга, который не будет покрыт залоговой массой, будет предъявлен контролирующим лицам, участникам группы и другим заинтересованным лицам. Он уточнил, что стоимость «Ривьеры» даже в докризисный период не покрыла бы и половины долга (весь долг составляет 42,6 млрд руб.).

Агентство Reuters в декабре 2019 года сообщило, что «Траст» рассматривал различные стратегии работы с проблемными долгами компаний, которые принадлежали Гордееву, в том числе привлечение к субсидиарной ответственности и подачу исков в Лихтенштейне, где находится головная структура группы Гордеева HREF Foundation. В «Трасте» отказались комментировать, подавались ли подобные иски за рубежом.

Цена вопроса

«По российскому законодательству возможно погашение долгов за третье лицо: Гордеев мог согласиться выплатить долги за киргизский фонд, и теперь «Эквилибриум» (бывшая «Хорус-Финанс») должен будет ему или другой структуре, которая заплатит деньги», — предполагает партнер «А2 Адвокаты» Михаил Александров. По общему правилу согласие должника на уступку долга не требуется: главное, чтобы с этим был согласен кредитор — «Траст», пояснил он. Нынешнее соглашение может быть частью пакетной сделки, допустил Александров: в таком случае в споре о «Ривьере» «Траст» может ограничиться взысканием залога, и тогда «recovery rate по всему кейсу составит достойные 50–70%».

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает стоимость «Ривьеры» в 15–20 млрд руб., отмечая, что рыночная стоимость сейчас ближе к нижней границе, но у ТЦ большой потенциал. «Оценить стоимость этого объекта сейчас сложно, поскольку не до конца понятно, как на нем и на интересе инвесторов сказалась пандемия», — пояснил он.

По словам директора отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Игоря Пущёна, актив такого качества может стоить 13,5–14 млрд руб. «Это качественный актив, хорошо построенный. У него однозначно есть потенциал для развития. Из недостатков — удаленность от метро, но, при том что ЗИЛ продолжает развиваться, а жители ЗИЛа — его потенциальная аудитория, в будущем его стоимость может вырасти до 20 млрд руб.», — резюмировал Пущён.

Авторы: Павел Казарновский, Надежда Федорова
Теги: Сергей Гордеев, «Траст»
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