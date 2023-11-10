 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Кибератака на крупнейший в мире банк нарушила торги облигациями США

Хакеры нарушили торги в США с помощью атаки на банк ICBC вирусом-вымогателем
Вирус-вымогатель парализовал компьютерные системы американского подразделения китайского ICBC. Эксперты считают, что за атакой стоит группировка Lockbit, которую связывают с российскими хакерами, пишет Reuters
Фото: Rolf Kremming / EPA / ТАСС
Фото: Rolf Kremming / EPA / ТАСС

Американское подразделение китайского Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) — крупнейшего в мире банка по размеру активов — подверглось кибератаке с использованием программы-вымогателя, что нарушило торги на рынке казначейских облигаций США, передает Reuters.

Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков в США впервые уведомила своих членов об атаке 8 ноября, на следующий день об этом начали рассказывать участники рынка, отмечает Financial Times. Источники издания сообщили, что речь шла об атаке на ICBC Financial Services с применением программы, которая парализует компьютерные системы до тех пор, пока хакерам не переведут деньги. Bloomberg пишет, что из-за атаки банк был вынужден передавать данные, связанные с торгами, на USB-носителе.

ICBC Financial Services позднее подтвердил атаку и нарушение работы некоторых систем. МИД Китая заявил, что банк стремится минимизировать риски, связанные с кибератакой. Работа остальных подразделений ICBC по всему миру продолжается в обычном режиме, отметили в министерстве. Банк в итоге смог завершить торги, которые проводились 8 и 9 ноября.

Как отмечает Reuters, аналитики и эксперты по программам-вымогателям считают причастной к атаке на ICBC группировку Lockbit, которую связывают с российскими хакерами. «Мы не часто видим, чтобы такой крупный банк подвергался такой разрушительной атаке с помощью программы-вымогателя», — сказал Аллан Лиска из компании по кибербезопасности Recorded Future.

По данным Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США, с 2020 года Lockbit атаковала 1700 американских организаций. Вашингтон подозревает в причастности к атакам с использованием вредоносного софта Lockbit как минимум трех россиян. В рамках расследования в Штатах уже арестован 20-летний Руслан Астамиров, в Канаде задержан и ожидает экстрадиции в США 33-летний Михаил Васильев, в розыск объявлен Михаил Матвеев. За информацию о последнем Госдеп пообещал награду в размере до $10 млн.

В CISA вопрос о кибератаке на ICBC переадресовали в Минфин США.

Читайте на РБК Pro
Жизнь в долг: почему люди попадают в кредитную ловушку
Дороже доллар — выше ставка: новое в таможенных законах
Почему в США разочаровались в прибыльных зеленых фондах ESG
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год

Reuters пишет, что последствия атаки, по данным источников, оказались ограниченными, однако произошедшее сигнализирует о том, насколько уязвимыми остаются компьютерные системы в крупных организациях. Этот инцидент, вероятно, поднимет вопросы о мерах по кибербезопасности и привлечет внимание регулирующих органов США, отмечает агентство.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ICBC вирус-вымогатель кибератаки торги хакеры
Материалы по теме
Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке
Политика
«Ростех» заявил о попытках хакеров остановить авиаперевозки в России
Бизнес
Хакеры атаковали российские метеорологические сайты
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 98,41 (-0,03) Инвестиции, 09 ноя, 16:01 Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 91,93 (-0,27) Инвестиции, 09 ноя, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом, который пройден на 70% Политика, 14:37
В Подольске завели уголовное дело из-за обрушения моста Общество, 14:37
Суд ужесточил приговор виновным в массовом отравлении «Мистером сидром» Общество, 14:31
Как развиваются территориальные системы экомониторинга в столице РБК и ДПиООС, 14:30
Очередное заседание Совбеза Путин посвятил информационной безопасности Политика, 14:29
Кибератака на крупнейший в мире банк нарушила торги облигациями США Финансы, 14:27
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Авербух рассказал о падении интереса к фигурному катанию в России Спорт, 14:20
Почему облачный рынок России вновь вырастет на 30–40% в год РБК и Softline, 14:18
Нереализованная прибыль MicroStrategy выросла до $1,1 млрд Крипто, 14:15
Спецборт МЧС доставил в Египет 25 т гуманитарной помощи для сектора Газа Политика, 14:12
Президент «Каро» оценила влияние эффекта «Чебурашки» на киноотрасль Life, 14:12
Приговор за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным оставили в силе Политика, 14:11
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 14:07