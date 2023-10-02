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Технологии и медиа ,  
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The Times узнала об атаке «российских хакеров» на Букингемский дворец

The Times: «российские хакеры» сломали сайт Букингемского дворца на полтора часа
Веб-сайт Букингемского дворца не был взломан и злоумышленники не получили доступ к его данным, но система оказалась перегружена и была недоступна полтора часа, пишет The Times.
Фото: Patrick Lux / Getty Images
Фото: Patrick Lux / Getty Images

Сайт Букингемского дворца подвергся кибератаке, в результате чего он был отключен на полтора часа, сообщает The Times. Виновными в инциденте издание назвало «российских хакеров». Сообщение об атаке было опубликовано в телеграм-канале хакерского объединения Killnet, где появилась фотография британского короля Карла III с подписью «Они убили наш сайт».

Источник издания сообщил, что веб-сайт не был взломан, но сеть была перегружена из-за большего количества трафика, чем она могла обработать.

«Доступа к нашим системам или контенту не было. На данном этапе невозможно сказать, кто несет ответственность», — сказал собеседник издания. 

Ранее хакеры Killnet совершали DDоS-атаки на сайт ФБР США, авиабазы Рамштайн в Германии, разведывательного управления Болгарии, веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии, Греции и другие важные интернет-ресурсы стран ЕС и НАТО. Активисты группировки заявляют о своей связи с Россией.

Кремль эту связь отрицает. «Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о хакерской атаке группы Killnet.

В феврале The Financial Times сообщила, что хакерская группа LockBit атаковала Королевскую почту Великобритании с помощью программы-вымогателя и потребовала от компании выкуп в размере $79,7 млн.

О сбоях в работе из-за «киберинцидента» Королевская почта начала предупреждать в январе. В результате кибератаки британцы не смогли отправлять посылки за границу из почтовых отделений по всей стране. Royal Mail также сообщила, что доставка международных отправлений может «занять немного больше времени, чем обычно».

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Переговорщик Royal Mail заявил, что почта не заплатит хакерам требуемую сумму денег «ни при каких обстоятельствах». По данным The Telegraph, помощь в устранении проблемы почте оказывал Национальный центр кибербезопасности. Национальное агентство по борьбе с преступностью начало расследование.

Источники Би-би-си и The Telegraph заявили, что разработка использованного хакерами вируса-вымогателя Lockbit связана с российскими хакерскими группами.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
хакеры Букингемский дворец взлом сайта Великобритания
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