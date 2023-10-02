The Times узнала об атаке «российских хакеров» на Букингемский дворец

Веб-сайт Букингемского дворца не был взломан и злоумышленники не получили доступ к его данным, но система оказалась перегружена и была недоступна полтора часа, пишет The Times.

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Сайт Букингемского дворца подвергся кибератаке, в результате чего он был отключен на полтора часа, сообщает The Times. Виновными в инциденте издание назвало «российских хакеров». Сообщение об атаке было опубликовано в телеграм-канале хакерского объединения Killnet, где появилась фотография британского короля Карла III с подписью «Они убили наш сайт».

Источник издания сообщил, что веб-сайт не был взломан, но сеть была перегружена из-за большего количества трафика, чем она могла обработать.

«Доступа к нашим системам или контенту не было. На данном этапе невозможно сказать, кто несет ответственность», — сказал собеседник издания.

Ранее хакеры Killnet совершали DDоS-атаки на сайт ФБР США, авиабазы Рамштайн в Германии, разведывательного управления Болгарии, веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии, Греции и другие важные интернет-ресурсы стран ЕС и НАТО. Активисты группировки заявляют о своей связи с Россией. Кремль эту связь отрицает. «Мы не в курсе, что это за группа. Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о хакерской атаке группы Killnet.

В феврале The Financial Times сообщила, что хакерская группа LockBit атаковала Королевскую почту Великобритании с помощью программы-вымогателя и потребовала от компании выкуп в размере $79,7 млн.

О сбоях в работе из-за «киберинцидента» Королевская почта начала предупреждать в январе. В результате кибератаки британцы не смогли отправлять посылки за границу из почтовых отделений по всей стране. Royal Mail также сообщила, что доставка международных отправлений может «занять немного больше времени, чем обычно».

Переговорщик Royal Mail заявил, что почта не заплатит хакерам требуемую сумму денег «ни при каких обстоятельствах». По данным The Telegraph, помощь в устранении проблемы почте оказывал Национальный центр кибербезопасности. Национальное агентство по борьбе с преступностью начало расследование.

Источники Би-би-си и The Telegraph заявили, что разработка использованного хакерами вируса-вымогателя Lockbit связана с российскими хакерскими группами.