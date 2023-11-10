Глава «Тинькофф» заявил о «жутком дефиците» IT-кадров

Недостаток разработчиков ведет не только к росту зарплат, но и к снижению качества работы, заявил глава «Тинькофф» Станислав Близнюк. Банк ощутит последствия этой проблемы в течение трех–пяти лет

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IT-специалисты, ищущие работу, сразу получают множество предложений, на рынке наблюдается их серьезный дефицит, заявил глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк на форуме «Финополис».

«Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь офферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит [кадров]. К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастет, это вызов для многих компаний», — отметил Близнюк.

«Вторая проблематика — когда у тебя супердефицит, то у тебя и качество кадров ухудшается. Потому что, в общем и целом, зачем учиться, если и так тебя возьмут при нескольких накаченных скиллах. С пониманием, что кадры растут в стоимости, а качество падает, мы эту проблему понимаем и чувствуем», — добавил глава Тинькофф Банка. Сам «Тинькофф» с этой проблемой пока особо не столкнулся, но почувствует ее в перспективе трех-пяти лет, считает Близнюк.

В целом в России нехватка разработчиков в IT составляет приблизительно 500–700 тыс. человек, говорил в августе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Потребность в специалистах по-прежнему сохраняется, «хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается», отмечал он. Всего в отрасли работает почти 740 тыс. человек.

Среди главных причин снижения предложения на рынке труда — проблемы, связанные как с демографической ямой 1990-х и повышенной смертностью в пандемию коронавируса, так и с релокацией россиян и уходом на военную службу по частичной мобилизации, писал РБК. Основная стратегия работодателей в этих условиях — повышение зарплат, говорили опрошенные РБК эксперты. Среди других вариантов — усиление тенденции к пересмотру оплаты труда персонала несколько раз в год, снижение требований к кандидатам, автоматизация процессов, гибридная работа, бронь от военной службы и т.д. IT-компании также заявляли о готовности оплачивать возвращение в страну нужных им сотрудников, которые уехали после начала военной операции на Украине, и предлагали устранять барьеры при найме иностранцев, говорил «Коммерсанту» президент «Руссофта» (объединение разработчиков ПО, куда входят свыше 300 компаний) Валентин Макаров.

Дефицит кадров — основная проблема российской экономики, говорила на этой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В основном это, впрочем, касается промышленных отраслей — машиностроения и химпрома. В целом, по словам Набиуллиной, экономика сейчас «практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы».