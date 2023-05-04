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IT-компании предложили решение проблемы с дефицитом кадров

IT-компании выступили за упрощение найма иностранных специалистов на удаленке
IT-компании предлагают устранять барьеры для найма иностранцев и готовы оплачивать возвращение в страну нужных им сотрудников, покинувших страну в прошлом году, сообщил глава объединения «Руссофт» Валентин Макаров
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В условиях дефицита российских IT-специалистов и растущего интереса к ним со стороны дружественных стран необходимо устранять барьеры при найме иностранцев на удаленную работу, заявил «Коммерсанту» президент «Руссофта» (объединение разработчиков ПО, куда входят свыше 300 компаний) Валентин Макаров. Он также сообщил, что IT-компании готовы оплачивать возвращение в страну нужных им сотрудников, которые уехали после начала военной операции на Украине.

Источник газеты сообщил, что эти вопросы представители отрасли обсуждают с Минцифры. В министерстве сообщили, что уже реализуют меры поддержки в этом направлении, в том числе для привлечения иностранных специалистов. «Введена упрощенная процедура трудоустройства и получения вида на жительство. Обращений по дополнительному упрощению приема на работу иностранных специалистов, которые работают удаленно, не поступало», — отметили в ведомстве.

В компании «Хайтэк», занимающейся поставками компьютерной техники, сообщили изданию, что процедура получения разрешения на работу сейчас занимает около двух месяцев. Оно нужно вне зависимости от того, удаленно работает сотрудник или нет, отметили в «Хайтэке», добавив, что разрешение может быть аннулировано, если работник отсутствует в стране более 180 дней.

В «Базальт СПО», разрабатывающей операционные системы, выступают за возможность упрощенного найма зарубежных специалистов, вне зависимости от их гражданства. «Это поможет решить проблему дефицита кадров. Во всех странах удаленно принимают на работу без дополнительных требований, у нас же сотруднику приходится приезжать», — сказал глава совета директоров компании Алексей Смирнов.

Оплачивать российским специалистам возвращение и привлекать иностранных специалистов готовы и в ГК «Астра», занимающейся разработкой ПО, сказал газете гендиректор компании Илья Сивцев.

В конце прошлого года глава комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас допускал изменения в законодательство, которые сделают нахождение за границей «менее комфортным» для тех, кто уехал из страны с начала мобилизации (была объявлена президентом 21 сентября, Минобороны сообщило о ее завершении в конце октября). Позже он сообщил о подготовке инициативы, которая ограничит удаленку для ряда работников, в том числе сфере информационной безопасности. Против ограничений для IT-специалистов выступили в Минцифры.

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24 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение налога для работающих из-за границы россиян, однако на следующий день его отозвало.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
IT-специалисты иностранные работники удаленная работа
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