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Финансы ,  
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Греф ответил на обвинения хорватской компании из-за сделки «Сбера»

Греф: риска срыва сделки по продаже доли Сбербанка в хорватской Fortenova нет
Риска срыва сделки по продажи доли Сбербанка в хорватской компании Fortenova нет, заявил глава банка Герман Греф. Санкционные претензии к ней могли возникнуть у людей, которые боятся выявления собственных нарушений, считает он
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Риска срыва сделки по продаже доли Сбербанка в хорватском ретейлере Fortenova сейчас нет, заявил в ходе брифинга на форуме «Финополис» глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Риска срыва сделки нет, потому что она завершена и не подразумевает никакого возврата. Это первое. Второе. Сделка совершена абсолютно корректно, проведены и российские, и международные, и юридические, и комплаенс-процедуры и заключения. И она совершена в соответствии со всеми и международными нормами права», — подчеркнул Греф.

«Сбер», весной попавший под наиболее жесткие блокирующие санкции США и Великобритании, а летом — под ограничения Евросоюза, объявил о продаже 43% в Fortenova в начале ноября. Этот актив «Сбер» получил в 2019 году в результате реструктуризации долгов холдинга Agrokor, который задолжал ему более €1 млрд. Покупателем выступил инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби.

Однако после этого в Fortenova Group заявили, что компания не была уведомлена о продаже доли «Сбером». «Имущество Сбербанка находится под санкциями и для проведения продажи необходимо получение специальных разрешений от органов, уполномоченных на реализацию санкций, — подчеркивали в компании. — Согласно выводам Fortenova Group, никаких других разрешений на продажу не выдавалось, поэтому мы не видим, как может быть заключена действующая сделка».

«Если санкций удалось избежать, это уголовно наказуемое деяние, и компания не принимала в нем участия», — подчеркивали в группе. В ответ Сбербанк заявил, что сделка прошла «в строгом соответствии со всеми международными юридическими нормами и стандартами без каких-либо нарушений».

«Мы считаем, что мы дали все возможности тем же хорватским властям совершить сделку, мы до последнего дня не закрывали сделку с имеющимся у нас альтернативным инвестором, но когда нам за сутки до истечения срока лицензии было объявлено, что, к сожалению, пул инвесторов, которых собирало хорватское правительство, не состоялся, то мы пошли по варианту Б, который у нас был. Почему-то кто-то решил, в том числе менеджмент компании, что у нас этого варианта нет. Но это проблемы тех людей, кто так думал. Если бы мы вели бизнес так, как ведут эти люди, то мы бы чувствовали себя точно так же, как чувствуют они», — сказал 10 ноября Греф.

Вокруг компании «всегда было огромное количество интересов», добавил он. «И те, кто кричит сейчас о каких-то нарушениях, это те люди, которые боятся, что их нарушения в зоне прозрачного владения новыми инвесторами будут найдены. Вот с чем это связано. Поэтому они пытаются превратить все это в какой-то скандал. Но я боюсь, что от этого пострадают только те, кто сейчас занимается этой провокацией. На их месте я бы сейчас лучше пытался строить отношения с новым инвестором. Он уже высказал свою лояльность к взаимодействию не с менеджментом, а с властями Хорватии, и я уверен, что компания будет развиваться», — резюмировал глава «Сбера».

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Сбербанк санкции Хорватия
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