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Bloomberg узнал о предложении Danske Bank русским забрать деньги золотом
По данным агентства, филиал Danske Bank в Эстонии предлагал своим клиентам перевести средства в золотые слитки. Летом прошлого года разгорелся скандал о выводе через филиал банка из России суммы в $9 млрд
Фото: Alexander Welscher / DPA / picture-alliance

Филиал Danske Bank в Эстонии направлял предложение группе своих VIP-клиентов, преимущественно из России, о конвертировании денежных средств в золотые слитки и монеты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые датируются серединой 2012 года. The Financial Time ранее писала, что в 2013 году Danske Bank провел через «зеркальные сделки» деньги российских клиентов на суммы от от €6 до €8,5 млрд.

Таким образом в банке предлагали помочь клиентам «спрятать свое состояние», уточняет агентство, обеспечив защиту от рисков и анонимность владельцам слитков. Представитель Danske отказался от комментариев.

Как следует из внутреннего электронного письма филиала Danske в Таллине, оказавшегося в распоряжении Bloomberg, золотые слитки весом 250 грамм клиенты Danske получали незапакованными и без бумажных сертификатов. Согласно документам Bloomberg, филиал Danske в Эстонии покупал золото у двух партнеров в зависимости от размера заказов. Например, один их поставщиков принял заказ на €300 тыс., что эквивалентно 6 кг золота.

Скандал с отмыванием денег эстонского филиала Danske разгорелся в июле 2018 года после жалобы основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Тогда он подал жалобу в прокуратуры Дании и Эстонии на то, что в 2007–2015 годах через филиал банка из России было выведено $9 млрд, включая $230 млн, относящихся к Hermitage Capital. Данная схема при этом была раскрыта аудитором Hermitage Сергеем Магнитским, умершим в изоляторе «Матросская тишина» в 2009 году. Кроме того, The Financial Times сообщала, что в 2013 году кредитор помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд.

В феврале 2019 года Danske Bank объявил о закрытии филиала в Эстонии. До этого прокуратура страны открыла уголовное разбирательство в отношении Danske. Обвинения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены десяти бывшим сотрудникам банка. По данным СМИ, только в течение 2013 года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег из стран бывшего СССР.

В начале ноября страны-члены ЕС (Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Латвия) подписали совместное заявление о необходимости создания нового надзорного органа, который бы взял на себя контроль за отмыванием денег в финансовых компаниях. «Там, где существуют большие финансовые интересы, существует риск влияния национальных надзора непосредственно или косвенно со стороны надзорных учреждений или групп интересов», — говорится в сообщении.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Danske Bank A/S, Эстония
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