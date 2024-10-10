Минфин рассказал о создании трансграничной платежной инфраструктуры БРИКС

Минфин работает над созданием депозитарной системы BRICS Clear, а также расчетной платежной инфраструктуры и перестраховочной компании БРИКС, рассказал Силуанов. Работа ведется на фоне проблем с трансграничными платежами

Минфин России ведет работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear, сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью RT Arabic.

Он отметил, что страны объединения также обсуждают создание альтернативной финансово-расчетной платежной системы.

«Помимо расчетной платежной инфраструктуры, мы работали над созданием депозитарной системы стран БРИКС — BRICS Clear. Она основывается на технологии распределенного реестра. То есть мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе, но чье использование ограничено для России и ряда других стран», — рассказал министр.

Россия столкнулась с ограничениями работы таких систем, сформированных в странах Запада, пояснил собеседник издания. БРИКС, как организация «вне политики», хочет создать собственную независимую расчетную систему, сообщил он.

Трансграничная платежная инфраструктура БРИКС, по словам Силуанова, должна быть сформирована на базе новых технологий с использованием цифровых финансовых активов, чтобы расчеты за торговлю можно было проводить вне системы западной инфраструктуры. Платформа позволит пользователям проводить платежи быстрее и дешевле. «Во всяком случае, у нее есть целый ряд преимуществ, которые интересны странам — участницам объединения», — добавил он.

Третье направление, по которому ведомство ведет работу — создание в БРИКС собственной перестраховочной компании. «Тоже видим необходимость обеспечения услугами страхования наших торговых связей, чтобы у нас была собственная мощная система страхования грузов, товаров и услуг вне зависимости от каких-либо политических ограничений», — сказал министр.

После начала военной операции на Украине и введения западных санкций Россия испытывает сложности с трансграничными платежами. В качестве одного из решений проблемы власти предлагали создание расчетно-платежную инфраструктуры на базе Центробанков стран БРИКС. Речь идет о платформе для проведения платежей в национальных валютах и трансграничных операций в цифровых валютах. Силуанов говорил, что детали этого проекта могут представить на саммите стран БРИКС, который пройдет в конце октября в Казани.

Первый зампред Центробанка России Владимир Чистюхин призывал использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов. В противном случае, по его словам, экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».

В марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать цифровые активы для трансграничных платежей.