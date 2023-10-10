Сбербанк на фоне роста ставок сократил выдачи потребкредитов почти на 20%

В сентябре крупнейший банк зафиксировал резкое сокращение необеспеченного кредитования. В «Сбере» это объяснили ужесточением регулирования со стороны ЦБ

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В сентябре 2023 года Сбербанк выдал клиентам-физлицам потребительские кредиты на 260 млрд руб., следует из сокращенной отчетности кредитной организации по РСБУ. По сравнению с августом выдачи таких ссуд упали на 19,8%. «Сбер» не раскрывает детализированную отчетность по РСБУ, точные данные о необеспеченном кредитовании приводятся не в каждом релизе.

За сентябрь портфель потребкредитов в Сбербанке увеличился на 0,7%, что ниже среднемесячных уровней с начала этого года. «Замедление роста связано с ужесточением регулирования по потребительским кредитам», — говорится в пресс-релизе банка.

Российские банки в целом в сентябре сократили выдачи необеспеченных ссуд на 22%, до 579,2 млрд руб., оценивали ранее аналитики Frank RG. Опрошенные РБК эксперты связывали это и с усилением требований ЦБ к кредиторам, и с ростом процентных ставок на рынке.

Банк России в сентябре третий раз за год поднял ключевую ставку — до 13% годовых. До этого в августе было внеплановое повышение показателя сразу на 3 п.п. На этом фоне участники рынка стали ухудшать условия по необеспеченным кредитам: средние ставки по ним превысили 20%.

Кроме того, с 1 сентября для банков выросли надбавки, которые они должны использовать при выдаче кредитов наличными. Новые требования ЦБ затрагивают кредиты с полной стоимостью выше 25% годовых, предоставленные заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%, то есть тем, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов. До этого повышенные надбавки распространялись на ссуды самым закредитованным заемщикам, с ПДН выше 80%.