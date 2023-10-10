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Сбербанк на фоне роста ставок сократил выдачи потребкредитов почти на 20%

«Сбер» в сентябре снизил выдачи потребкредитов почти на 20%
В сентябре крупнейший банк зафиксировал резкое сокращение необеспеченного кредитования. В «Сбере» это объяснили ужесточением регулирования со стороны ЦБ
Сбербанк SBER ₽263,44 -0,29% Купить
Сбербанк SBERP ₽263,44 Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В сентябре 2023 года Сбербанк выдал клиентам-физлицам потребительские кредиты на 260 млрд руб., следует из сокращенной отчетности кредитной организации по РСБУ. По сравнению с августом выдачи таких ссуд упали на 19,8%. «Сбер» не раскрывает детализированную отчетность по РСБУ, точные данные о необеспеченном кредитовании приводятся не в каждом релизе.

За сентябрь портфель потребкредитов в Сбербанке увеличился на 0,7%, что ниже среднемесячных уровней с начала этого года. «Замедление роста связано с ужесточением регулирования по потребительским кредитам», — говорится в пресс-релизе банка.

Российские банки в целом в сентябре сократили выдачи необеспеченных ссуд на 22%, до 579,2 млрд руб., оценивали ранее аналитики Frank RG. Опрошенные РБК эксперты связывали это и с усилением требований ЦБ к кредиторам, и с ростом процентных ставок на рынке.

Банк России в сентябре третий раз за год поднял ключевую ставку — до 13% годовых. До этого в августе было внеплановое повышение показателя сразу на 3 п.п. На этом фоне участники рынка стали ухудшать условия по необеспеченным кредитам: средние ставки по ним превысили 20%.

Кроме того, с 1 сентября для банков выросли надбавки, которые они должны использовать при выдаче кредитов наличными. Новые требования ЦБ затрагивают кредиты с полной стоимостью выше 25% годовых, предоставленные заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%, то есть тем, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов. До этого повышенные надбавки распространялись на ссуды самым закредитованным заемщикам, с ПДН выше 80%.

Другие показатели «Сбера» в сентябре

  • Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за сентябрь составила 130,2 млрд руб., что на 7,6% уступает результату августа. Всего за девять месяцев кредитная организация заработала 1,13 трлн руб.
  • Чистый процентный доход банка по сравнению с августом снизился на 1,2%, до 206,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход незначительно увеличился, до 65,3 млрд руб. При этом расходы «Сбера» на резервы значительно уменьшились — 38,9 млрд руб. против 90 млрд руб. в августе.
  • Как и в предыдущем месяце, Сбербанк указал в пресс-релизе, что на объем создаваемых резервов существенно повлияло ослабление рубля.
  • Розничный кредитный портфель банка за сентябрь увеличился на 3,6%, выдачи ссуд населению достигли 884 млрд руб. Значительная часть пришлась на ипотеку — 564 млрд руб.
  • За тот же период «Сбер» нарастил корпоративный кредитный портфель на 2,8% (без учета валютной переоценки). Выдачи ссуд бизнесу превысили 2 трлн руб.
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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк отчетность по РСБУ потребкредиты
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