Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

На встрече с главой Сбербанка президент призвал использовать технологические разработки банка для финансовой системы при решении более масштабных задач. Греф отметил, что Сбербанк создал специальные подразделения для этих целей

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта для решения задач в области госуправления. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления», — заявил президент. Он призвал сделать это «как можно быстрее».

Греф в ответ на это заявил, что банк для этих целей создал два подразделения. Одно из них работает с федеральными проектами, другое — с региональными.