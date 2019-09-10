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Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
На встрече с главой Сбербанка президент призвал использовать технологические разработки банка для финансовой системы при решении более масштабных задач. Греф отметил, что Сбербанк создал специальные подразделения для этих целей

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом предложил использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта для решения задач в области госуправления. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Вы наработали очень много для банка, для финансовой системы, поэтому нужно только адаптировать эти ваши наработки к более масштабным задачам, которые стоят перед страной в целом, для отдельных отраслей, для госуправления», — заявил президент. Он призвал сделать это «как можно быстрее».

Греф в ответ на это заявил, что банк для этих целей создал два подразделения. Одно из них работает с федеральными проектами, другое — с региональными.

Бизнес
Греф назвал главную проблему России

В феврале источники РБК сообщали, что Путин изучает возможности внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику, сферу госуправления, банки, промышленность и сельское хозяйство. Этот вопрос должен был обсуждаться на совещании в Кремле, на котором в том числе присутствовал Греф.

В марте на форуме «Лидеры России» глава Сбербанка в ответ на просьбу назвать главную, на его взгляд, проблему России, заявил: «[Это] отсутствие эффективной системы государственного управления».

На сегодняшней встрече с Путиным глава Сбербанка также рассказал президенту о потенциале использования систем искусственного интеллекта, в том числе в сферах повышения производительности труда и оказания госуслуг. «Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы», — сказал Греф.

Он также сообщил о наработках банка в сфере образования, в частности об олимпиаде для школьников по искусственному интеллекту. По его словам, в текущем году победителями олимпиады были участники из регионов. «Мы три года активно старались в регионах эту тему культивировать, создавали специальные программы, вовлекали, обучали учителей, и сейчас это становится важным движением», — добавил глава Сбербанка.

Сбербанк активно использует искусственный интеллект. В частности, в феврале 2018 года банк разработал и запустил в пилотном режиме нейронную сеть для анализа стоимости недвижимости, а также обсуждал с ЦБ запуск нейронной сети для оценки рисков.

Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта

Согласно трехлетней стратегии банка, к 2020 году он должен создать собственную экосистему и трансформируется в универсальную технологическую компанию.

В феврале текущего года, однако, Греф рассказал, что в результате ошибок искусственного интеллекта банк потерял миллиарды рублей. В пресс-службе банка уточнили, что речь идет не о прямых убытках, «а скорее о недополученной прибыли». Кредитная организация также отметила, что постоянно работает над тем, чтобы улучшить интеграцию процессов искусственного интеллекта в свои системы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сбербанк, Герман Греф, Владимир Путин, искусственный интеллект
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