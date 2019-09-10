Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении

В феврале источники РБК сообщали, что Путин изучает возможности внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику, сферу госуправления, банки, промышленность и сельское хозяйство. Этот вопрос должен был обсуждаться на совещании в Кремле, на котором в том числе присутствовал Греф.
В марте на форуме «Лидеры России» глава Сбербанка в ответ на просьбу назвать главную, на его взгляд, проблему России, заявил: «[Это] отсутствие эффективной системы государственного управления».
На сегодняшней встрече с Путиным глава Сбербанка также рассказал президенту о потенциале использования систем искусственного интеллекта, в том числе в сферах повышения производительности труда и оказания госуслуг. «Мы сейчас очень много инвестируем в это. Будем надеяться, что уже в ближайшие годы наши клиенты и граждане России будут чувствовать в каждодневной жизни итоги этой работы», — сказал Греф.
Он также сообщил о наработках банка в сфере образования, в частности об олимпиаде для школьников по искусственному интеллекту. По его словам, в текущем году победителями олимпиады были участники из регионов. «Мы три года активно старались в регионах эту тему культивировать, создавали специальные программы, вовлекали, обучали учителей, и сейчас это становится важным движением», — добавил глава Сбербанка.
Сбербанк активно использует искусственный интеллект. В частности, в феврале 2018 года банк разработал и запустил в пилотном режиме нейронную сеть для анализа стоимости недвижимости, а также обсуждал с ЦБ запуск нейронной сети для оценки рисков.
Согласно трехлетней стратегии банка, к 2020 году он должен создать собственную экосистему и трансформируется в универсальную технологическую компанию.
В феврале текущего года, однако, Греф рассказал, что в результате ошибок искусственного интеллекта банк потерял миллиарды рублей. В пресс-службе банка уточнили, что речь идет не о прямых убытках, «а скорее о недополученной прибыли». Кредитная организация также отметила, что постоянно работает над тем, чтобы улучшить интеграцию процессов искусственного интеллекта в свои системы.