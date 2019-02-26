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Финансы ,  
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Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Ошибки искусственного интеллекта дорого обходятся крупным системам, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, банк потерял на этом миллиарды рублей
Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей. Об этом рассказал глава банка Герман Греф во время своего выступления на «Уроке цифры» в частной школе в Москве, трансляция мероприятия опубликована на сайте корпоративного TV Сбербанка.

«Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — рассказал Греф, отвечая на вопрос о рисках внедрения этой технологии.

«В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — добавил он.

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После выявления таких ошибок работа искусственного интеллекта совершенствуется, продолжил Греф. «Мы учились [на каждой ошибке], вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, верифицировать или валидировать систему искусственного интеллекта», — сказал он.

Отвечая на запрос РБК о потерях от внедрения искусственного интеллекта, в пресс-службе Сбербанка уточнили, что «речь идет не о прямых убытках, а скорее о недополученной прибыли». В банке также заверили, что постоянно работают над улучшением интеграции процессов искусственного интеллекта в свои системы. В частности, применение алгоритмов ИИ для оценки кредитных рисков позволяет постоянно снижать уровень такого рода потерь, отметил представитель пресс-службы. 

Сбербанк активно использует искусственный интеллект. Так, в феврале 2018 года банк разработал и запустил в пилотном режиме нейронную сеть для анализа стоимости недвижимости, а также обсуждал с ЦБ запуск нейронной сети для оценки рисков.

Кроме того, ИИ помогает банку сокращать работников среднего звена, выполняющих рутинные операции, рассказывал ранее Греф.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Литова
Теги: «Сбербанк», искусственный интеллект, Герман Греф
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