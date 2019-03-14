Греф назвал главную проблему России

На форуме «Лидеры России» журналисты попросили главу Сбербанка назвать три основные, на его взгляд, проблемы страны. Греф согласился назвать только одну

Герман Греф (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос о том, что он считает главными проблемами России. Трансляция соответствующего мастер-класса велась на официальной странице форума в Facebook.

Главу Сбербанка попросили назвать три основных, на его взгляд, сложности. «Можно я назову одну?» — переспросил он, заметив, что такой проблемой, по его мнению, является «отсутствие эффективной системы государственного управления». «Это главное», — отметил он, подчеркнув, что если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. «Во все остальное просто не надо пускаться», — резюмировал Греф.

Глава Сбербанка является председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), в этой организации он также руководит рабочей группой по госуправлению.

Вопросы грамотного управления государством с финалистами конкурса «Лидеры России» обсуждал также первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Первое и главное для управленца — способность принимать решения», — заявил он, выступая на форуме (цитата по «РИА Новости»).​