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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Греф назвал главную проблему России
На форуме «Лидеры России» журналисты попросили главу Сбербанка назвать три основные, на его взгляд, проблемы страны. Греф согласился назвать только одну
Герман Греф (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая перед участниками форума «Лидеры России», ответил на вопрос о том, что он считает главными проблемами России. Трансляция соответствующего мастер-класса велась на официальной странице форума в Facebook.

Главу Сбербанка попросили назвать три основных, на его взгляд, сложности. «Можно я назову одну?» — переспросил он, заметив, что такой проблемой, по его мнению, является «отсутствие эффективной системы государственного управления». «Это главное», — отметил он, подчеркнув, что если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. «Во все остальное просто не надо пускаться», — резюмировал Греф.

Глава Сбербанка является председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР), в этой организации он также руководит рабочей группой по госуправлению.

Вопросы грамотного управления государством с финалистами конкурса «Лидеры России» обсуждал также первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Первое и главное для управленца — способность принимать решения», — заявил он, выступая на форуме (цитата по «РИА Новости»).​

Политика
Кириенко назвал преимущества конкурса управленцев «Лидеры России»

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится уже второй год подряд. Его организатором с 2018 года является некоммерческая организация «Россия — страна возможностей. Участники «Лидеров России» посредством выполнения различных заданий пытаются показать свои лидерские качества и по результатам занять какую-либо руководящую должность. После первого такого конкурса в 2017-2018 годах назначения в госструктурах получили 57 человек.

Авторы: Тимофей Дзядко, Евгения Маляренко
Теги: Герман Греф
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