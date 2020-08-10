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Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и платежей по кредитам, должен позволить экономить на комиссиях
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Сервис будет пилотироваться на площадке, созданной ЦБ Ассоциации «ФинТех» (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Об этом РБК рассказала гендиректор АФТ Татьяна Жаркова. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Этот механизм может стать еще одним проектом ЦБ, который позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, что позволит удешевить такие операции. Другой сервис Банка России — оплата через Систему быстрых платежей напрямую с банковского счета на счет — внедряется с середины прошлого года.

АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в пилотировании стандарта по инициации платежей и формирует рабочую группу, пояснила Жаркова. Сроки пилота планируется определить в конце августа. В тестировании стандарта по инициации платежей заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк, рассказали РБК их представители. АК Барс Банк рассматривает участие, Сбербанк отказался от комментариев, остальные банки — участники АФТ — не ответили на запрос РБК.

Что такое Opеn API

Открытые API — это инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. На финансовом рынке он используется в первую очередь для того, чтобы банки открывали доступ к своим данным и сервисам сторонним банкам и компаниям. Первым сервисом, который запустился в рамках тестирования Open API, стал межбанковский обмен информации о счетах юридических лиц.

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка
Финансы
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

Как должна работать система

Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств. Банк плательщика проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и, если все корректно, переведет деньги получателю, объяснила Жаркова. Впоследствии технология может быть интегрирована в самые разные финансовые услуги, а на месте банков могут быть финтех-компании и иные сторонние поставщики платежных услуг, поэтому список кейсов неограничен, продолжает она. Сервис поможет сократить количество участников обработки платежа, и как следствие, издержки.

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Наиболее востребованным может быть выставление счетов за периодические платежи: ЖКУ, связь, подписки, транспортные и образовательные услуги, и т.д., сказал представитель ВТБ. QIWI также рассматривает применение стандарта в части автоплатежей. «Это самая распространенная на текущий момент модель монетизации b2c-сервисов — например, оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, такси», — говорит представитель платежной компании. Абсолют банк планирует использовать технологию для погашения кредитов, «Открытие» — для создания платежей на базе платежных требований для клиентов малого и среднего бизнеса. Сервис проведения платежей может быть интегрирован в CRM-системы, интернет-магазины, бухгалтерские сервисы, учетные системы корпоративных клиентов, добавили в Промсвязьбанке.

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Финансы
Фото: 57stock / imagebroker / Global Look Press

Как это работает сейчас

Сейчас подобные сервисы реализуются отдельными банками в их онлайн-каналах. Но чтобы использовать их, получатель и плательщик должны быть клиентами одного банка, а из-за отсутствия удобного интерфейса по управлению подписками клиент может вовремя не отписаться от тех или иных платежей и перевести деньги за услуги, которыми уже не пользуется.

Плательщик также может предоставить реквизиты своей банковской карты получателю средств для их списания. Такие платежи осуществляются с использованием инфраструктуры платежных систем банковских карт («Мир», Visa, Mastercard), из-за чего банки платят дополнительные эквайринговые комиссии, основную часть (около 70%) которых устанавливают платежные системы. Средний размер такой комиссии составляет 1,8–2% (она взимается с получателя средств, ее большая часть уходит банку, выпустившему карту).

«В случае запуска межбанковского API по инициации платежей станет возможным прямое взаимодействие между поставщиками и потребителями услуг, которые будут оплачивать только стандартные банковские комиссии, что должно привести к снижению издержек всех участников», — говорит представитель ВТБ.

Как открытые API могут изменить платежный рынок

  • Внедрение стандарта по инициации платежей позволит участникам рынка запускать новые сервисы в рамках существующих и новых бизнес-моделей, а конечные пользователи смогут выбирать услуги тех или иных контрагентов, уверен представитель ЦБ.
  • «Многие ведущие банки, такие как HSBC, ING и другие, действуют проактивно и уже используют новые возможности для создания инновационных предложений для своих клиентов — например, возможность агрегировать информацию о своих счетах в различных банках в одном приложении», — привел пример развития открытого банкинга партнер Bain&Company Олег Гейлер. Но говорить про уход игроков с рынка или серьезное сокращение объема обычных операций пока рано, добавил старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин.

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка
Финансы
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

  • На рынке могут появиться сервисы для юрлиц, например для ресурсоснабжающих компаний в сфере ЖКУ, которые позволят организациям из одного интерфейса управлять платежами своих клиентов за предоставленные услуги, считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст: «Компания сможет самостоятельно каждый месяц направлять запрос в банк на списание денежных средств со счета плательщика, которому достаточно единожды дать согласие своему банку на списание средств со счета по запросу ресурсоснабжающей компании. Например, в Германии по такому сценарию уже проходит большая часть оплаты за ЖКУ».
  • При развитии Open API участникам рынка не потребуется использовать международные платежные системы для подобных платежей, что снизит стоимость транзакций и увеличит размер кэшбека для клиента, так как банку не придется платить комиссию платежным системам, подчеркивает представитель QIWI.
  • Для юридических лиц новый сервис позволит упростить процедуру расчетов, в частности благодаря сокращению количества бумажных документов, рассказали в «Открытии». Они также смогут более быстро и качественно работать со счетами собственных организаций, а также выставлять требования в пользу своих клиентов, добавляет директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов.
Автор: Евгения Чернышова
Теги: переводы, платежи, банки
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