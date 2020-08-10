Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки готовятся к новому формату переводов, не требующему дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис, который может использоваться для оплаты ЖКХ, подписок и платежей по кредитам, должен позволить экономить на комиссиях

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Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Сервис будет пилотироваться на площадке, созданной ЦБ Ассоциации «ФинТех» (АФТ) в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Об этом РБК рассказала гендиректор АФТ Татьяна Жаркова. Воспользоваться сервисом смогут как физические, так и юридические лица, он не будет требовать дополнительного подтверждения перевода.

Этот механизм может стать еще одним проектом ЦБ, который позволит проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, что позволит удешевить такие операции. Другой сервис Банка России — оплата через Систему быстрых платежей напрямую с банковского счета на счет — внедряется с середины прошлого года.

АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в пилотировании стандарта по инициации платежей и формирует рабочую группу, пояснила Жаркова. Сроки пилота планируется определить в конце августа. В тестировании стандарта по инициации платежей заинтересовались ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, QIWI, СКБ-Банк, Совкомбанк и Абсолют банк, рассказали РБК их представители. АК Барс Банк рассматривает участие, Сбербанк отказался от комментариев, остальные банки — участники АФТ — не ответили на запрос РБК.