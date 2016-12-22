ЦБ упростит для банков выдачу кредитов без справок о доходах

Банк России изменит правила создания резервов по потребительским кредитам, сообщили РБК два источника на банковском рынке. Речь идет о поправках, согласно которым кредиты ниже 100 тыс. руб., выданные без документов, подтверждающих финансовое положение заемщика, банки смогут включать в первую категорию качества с небольшой надбавкой по размеру резервов. А кредиты на суммы выше 100 тыс. руб. — нет.
Проект поправок в положение о порядке формирования резервов по ссудам 31 июля был направлен на регистрацию в Минюст, подтвердили РБК в пресс-службе регулятора.
Действующие требования ЦБ предусматривают необходимость оценки финансового положения заемщиков вне зависимости от величины ссуд на основании справок с места работы, справок о доходах физических лиц либо иных документов, подтверждающих доходы физического лица.
«В отношении небольших потребительских кредитов (до 100 тыс. руб.) Банк России планирует разрешить упрощенный и менее трудоемкий для банков подход», — передала пресс-служба слова зампреда ЦБ Василия Поздышева. По его словам, при выдаче таких кредитов будет возможно оценивать риски на портфельной основе даже при отсутствии документов заемщика с одновременным установлением повышенных требований в части формирования резерва (размер резерва повышается на 0,5 п.п. относительно размеров, предусмотренных для соответствующих портфелей).
По данным Национального бюро кредитных историй, за первое полугодие 2018 года было выдано 7,21 млн потребительских кредитов на сумму 1,25 трлн руб. Свыше 4,5 млн из них приходится на кредиты меньше 100 тыс. руб., но доля таких кредитов в общей сумме немногим больше 10%.
Отмена обязательного предоставления справок для кредитов на сумму менее 100 тыс. руб. упростит процедуры, но не приведет к существенному росту объема выдачи, считает аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Из-за единой базы БКИ (Бюро кредитных историй) один заемщик не сможет взять много «упрощенных» кредитов сразу в нескольких банках», — отмечает он.
Наличие справки о доходах не дает никаких гарантий для банка, так как эти документы легко изготавливаются за небольшие деньги, рассуждает вице-президент, директор департамента управления рисками «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. «При оценке заемщиков мы опираемся на косвенные признаки, подтверждающие социальный статус и финансовое поведение заемщика, а не на формальные документы», — заключил он.