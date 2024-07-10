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Финансы ,  
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Минфин разъяснил правила выдачи семейной ипотеки в отдельных регионах

Условие получения семейной ипотеки в регионах с низким объемом стройки и малых городах — покупка там недвижимости, а не наличие прописки, разъяснил Минфин. Исключительные условия обновленной льготной программы затронут 35 регионов
Фото: Александр Легкий / Global Look Press
Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Российские семьи с детьми, которые захотят воспользоваться дополнительной новой опцией программы семейной ипотеки, не обязательно должны иметь прописку в малых городах и регионах с низким объемом строительства. Главное — купить в этих регионах или городах жилье на первичном рынке. Такие разъяснения дал представитель Минфина в ответ на запрос РБК.

«Семья с двумя несовершеннолетними детьми, которые старше семи лет, может приобрести квартиру в многоквартирном жилом доме на первичном рынке только на территории малых городов и регионов с недостаточным объемом строительства. Необязательно иметь прописку, можно приобрести жилье в любом из малых городов или этих регионов. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно на всей территории России», — сказал он.

10 июля Минфин раскрыл обновленные условия льготной программы семейной ипотеки. В отличие от той версии, что действовала до 1 июля 2024 года, круг потенциальных получателей кредитов с господдержкой сузится. На ссуды по ставкам ниже 6% смогут рассчитывать семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, но для некоторых семей как минимум с двумя несовершеннолетними детьми есть «региональные» исключения:

  • малые города с населением до 50 тыс. человек;
  • регионы «с низким объемом строительства» или там, где есть «индивидуальные программы развития».

В Минфине уточнили, что исключения затронут 35 субъектов. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, которые относятся к «новым» регионам, уже действует отдельная льготная программа ипотеки со ставкой не выше 2%.

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Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

Россияне используют льготные ипотечные программы не только для покупки жилья в регионе проживания, отмечали ранее аналитики «Дом.РФ». По их оценкам, 28% сделок на первичном рынке происходят со сменой региона проживания заемщика, а 14% — со сменой федерального округа (исследование есть у РБК).

«Региональное» условие новой программы семейной ипотеки не касается индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«Строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан (семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. — РБК) доступно на всей территории России», — подчеркнул представитель Минфина.

В ведомстве не раскрыли, какое количество российских семей смогут воспользоваться программой в обновленном варианте и на сколько может сократиться количество потенциальных получателей таких кредитов с господдержкой.

«Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%, задача Минфина России как регулятора — снизить этот показатель», — сказал представитель министерства.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека льготная ипотека
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