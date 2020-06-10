Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

В месяц, когда в стране начали сниматься вызванные пандемией ограничения, банки оказались в шаге от убытков — чистая прибыль сектора рухнула до 0,5 млрд руб. Это в 64 раза меньше, чем в апреле, который был объявлен нерабочим

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Российские банки в мае получили рекордно низкую чистую прибыль — 0,5 млрд руб., сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она связала это с влиянием пандемии коронавируса.

«По итогам пяти месяцев банки показали чистую прибыль 561 млрд руб. Конечно, бóльшая часть была получена в первые три месяца, когда влияние эпидемии еще было ограничено. Но затем мы стали фиксировать падение прибыли: в мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд руб.», — сказала она, выступая на совместном заседании нескольких комитетов Госдумы (трансляция велась на сайте нижней палаты парламента).

В апреле чистая прибыль российских банков составила 32 млрд руб., — почти в шесть раз меньше, чем в марте. ЦБ объяснял это отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой из-за укрепления рубля. В мае рубль продолжил укрепляться к доллару и евро, а к 1 июня курс американской валюты вернулся к докризисные значениям, упав ниже 70 руб.

Большинство российских банков еще не опубликовало финансовую отчетность на 1 июня. Крупнейший игрок на рынке — Сбербанк — в мае зафиксировал сокращение чистой прибыли второй месяц подряд. В прошлом месяце финансовый результат кредитной организации по РСБУ составил 45,1 млрд руб., что на 40,1% меньше, чем годом ранее.