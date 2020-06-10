Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 68,67 (+0,36) Quote, 09 июн, 14:14
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 77,35 (+0,16) Quote, 09 июн, 14:14
В Москве парковки будут бесплатными 12 и 13 июня Общество, 08:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня Общество, 08:16 Как снять видео и попасть в топ соцсетей РБК Стиль и Huawei, 08:10 Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста Общество, 08:00 В 2019 году треть обвиняемых в организованной преступности были оправданы Общество, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:58 Как причиненные судебными приставами убытки взыскать с казны РФ: 7 кейсов Pro, 07:58 Прокуратура Нидерландов отвергла причастность Киева к крушению рейса MH17 Общество, 07:54 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 07:35 Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов Финансы, 07:30 В Иркутской области назначили дату досрочных выборов губернатора Общество, 07:24 Совбез обвинил Запад в попытках «внести раскол» перед голосованием 1 июля Общество, 07:23 Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах Общество, 07:15 Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию Общество, 07:10
Антикризисные меры ,  
0 

Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов

Весной банки столкнулись с заметным ростом неплатежей по автокредитам, показывает статистика ЦБ и банковская отчетность. Одна из причин — трудности должников с получением кредитных каникул именно по ссудам на автомобили
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В апреле доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%, следует из данных Центробанка. За месяц, объявленный в России нерабочим из-за пандемии, доля неоплаченных вовремя автокредитов увеличилась на 1,4 п.п., тогда как в сегменте потребкредитов и ипотеки она падала.

По данным ЦБ, на 1 мая объем автокредитов на балансах банков, по которым должны были вноситься платежи в апреле, составлял 24,74 млрд руб. Заемщики не погасили обязательства по ссудам на 2,34 млрд руб. В статистику попадают любые ссуды физлицам с просроченными платежами, независимо от длительности просрочки.

Рост неплатежей по автокредитам подтверждает отчетность банков, специализирующихся на этом сегменте.

  • В апреле увеличение объема просроченной задолженности показали монолайнеры: автокредитная «дочка» Сбербанка Сетелем банк (+5,46%), БМВ банк (+8,83%), МС банк Рус (+5,07%), Мерседес Бенц банк (+12,59%), Тойота банк (+4,72%), РН банк (+7,65%), Быстробанк (+5,7%), следует из их оборотных ведомостей.
  • Универсальные банки с большой долей автокредитов в портфеле — ВТБ, Совкомбанк, «Юникредит», «Кредит Европа банк», Экспобанк — также столкнулись с увеличением просрочки.
  • Сокращение объема проблемных кредитов наблюдалось лишь у двух автокредитных банков — Русфинанс Банка (группа Росбанка) и РГС-банка (группа «Открытие»).

Правительство распространило льготное автокредитование на медработников
Экономика
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Как растет новая просрочка по автокредитам

В апреле объем автокредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 37%, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс». В категорию проблемных перешли ссуды на 500,93 млн руб. Принципиальных изменений в экономике, которые могли бы привести к снижению объема ранней просрочки, пока не произошло, констатирует гендиректор бюро Олег Лагуткин.

В мае ситуация с погашением автокредитов ухудшилась, следует из расчетов Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (есть у РБК). По оценкам НАПКА, по итогам месяца 112 тыс. ссуд на машины не обслуживались заемщиками свыше 90 дней. Объем такой просрочки (NPL90+) достиг 52 млрд руб. — рекорда за два года. С начала года прирост просроченной задолженности составил 6%.

БКИ пока не располагают информацией о доле NPL90+ за май, сообщили РБК в «Эквифаксе» и Национальном бюро кредитных историй. Оперативные данные от автокредитных банков не говорят об ухудшении платежной дисциплины клиентов, утверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банк России пока не выявил проблем у монолайнеров, сообщил РБК представитель ЦБ. «Существенного ухудшения качества портфеля не было. Доля «плохих» автокредитов в их портфеле сопоставима с уровнем по сектору», — пояснил он.

Что говорят банки

  • Представитель Сетелем банка сказал, что делать выводы об обслуживании автокредитов пока преждевременно. «Месяц — слишком короткий период, чтобы давать глубокий анализ, тем более в ситуации пандемии, пик которой мы проходили в апреле», — пояснил он. Количественных данных о выходе клиентов на просрочку дочерняя структура Сбербанка не привела.
  • ВТБ не фиксировал заметных изменений доли просрочки по автокредитам по сравнению с другими видами ссуд, заявил представитель банка.
  • Входы в первую просрочку по автокредитам среди клиентов группы Росбанка в апреле выросли в 1,3 раза, говорит директор департамента аналитического менеджмента Росбанка Екатерина Алиева, не раскрывая точных цифр. По ее словам, количество переходов в более длительную просрочку (от пяти дней) выросло в 2,7 раза. Статистика Росбанка включает данные автокредитной «дочки» — Русфинанс банка.
  • МС банк Рус, подконтрольный корпорации Mitsubishi, зафиксировал увеличение объема и доли проблемных автокредитов не только в апреле, но и в мае, сообщил член правления банка Андрей Личманов. «Тенденция отрицательно влияет на доходность банка, так как в том числе ведет к созданию дополнительных резервов, как в сегменте NPL90+, так и на более ранних стадиях просрочки», — констатирует он.
  • В Экспобанке увеличение доли просрочки считают незначительным и объясняют «сложившейся ситуацией».

Почему россияне стали хуже обслуживать долги за машины

Основная причина роста неплатежей — кризис и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, считают большинство опрошенных РБК экспертов. Как отмечает Андрей Личманов из МС банк Рус, платежная дисциплина упала из-за непонимания некоторыми клиентами того, что даже в нерабочий месяц нужно внести очередной платеж по автокредиту. «Кто-то потерял уровень дохода, кто-то по объективным причинам, таким как состояние здоровья, не смог войти в график», — говорит первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников.

На динамику просрочки также повлияла специфика автокредитов, считает Екатерина Алиева из Росбанка: «Автомобиль не является средством первой необходимости, как, например, залоговая квартира по ипотеке, и одновременно сумма ежемесячного платежа выше, чем по среднему необеспеченному кредиту. Эти факторы влияют на поведение клиентов, которые делают выбор в пользу оплаты самых важных для жизни затрат или меньшей суммы долга».

Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит
Финансы
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Автокредиты обычно более устойчивы в кризис, чем необеспеченные ссуды, говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий. «Однако в условиях нынешнего кризиса закономерность была нарушена: в апреле доля просрочки по автокредитам (9,4%) оказалась больше, чем по «иным потребительским ссудам» (7,5%), не говоря уже об ипотеке (5,5%)», — замечает он. По его словам, причина в «некачественной настройке кредитных каникул» в сегменте автокредитования.

Какие проблемы возникли с каникулами для автокредитов

С апреля 2020 года россияне, которые столкнулись с финансовыми сложностями из-за кризиса и пандемии коронавируса, могут рассчитывать на кредитные каникулы. Но по автокредитам они распространяются на должников с суммой кредита меньше 600 тыс. руб. По данным «Эквифакса», в апреле средний размер автокредита составил 734,1 тыс. руб., в докризисные месяцы показатель был выше.

«Порог по автокредиту не был увеличен. В результате многие заемщики, утратившие возможность обслуживать автокредит из-за резкого снижения доходов в результате кризиса, не смогли воспользоваться кредитными каникулами», — отмечает Осадчий. Этим и объясняется более заметный прирост просрочки у автокредитных банков-монолайнеров, резюмирует он.

На проблемы должников по автокредитам ранее обращала внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала низкий уровень одобрения заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы в этом сегменте и поддерживала идею расширения программы поддержки. В апреле уровень одобрения заявок по ссудам на машины находился на уровне 7,4%, следует из данных регулятора. Это намного ниже доли удовлетворенных заявок по другим видам розничных кредитов (например, по потребительским ссудам она составляет около 70%).

К 3 июня под реструктуризацию попали автокредиты почти на 25 млрд руб., или 2,5% от портфеля, сообщил представитель ЦБ. «Что касается уровня одобрений обращений за каникулами, то он действительно низкий — около 25%», — добавил он.

Опрошенные РБК банки сообщили, что не видят каких-либо проблем с выходом своих заемщиков на кредитные каникулы.

В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заметное ускорение динамики просрочки именно в автокредитных банках связано с кредитными каникулами, считает директор — руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По оценкам агентства, уровень одобрения заявок на отсрочку по автокредитам составляет всего 24%. «Благодаря невысокому уровню реструктуризаций портфель автокредитов сегодня более адекватно отражает качество заемщиков, в отличие от прочих потребительских кредитов, где уровень одобрения каникул был заметно выше», — говорит Доронкин.

Он, однако, считает рост просрочки по автокредитам умеренным. «Он пока не оказывает заметного давления на бизнес большинства автокредитных банков с учетом имеющегося у них запаса капитала либо потенциальной поддержки со стороны «материнских» компаний (часть автокредитных банков — «дочки» соответствующих автоконцернов)», — поясняет аналитик.

Как нерабочий месяц сказался на прибыли автокредитных банков

По итогам апреля автокредитные банки оказались в списке наиболее убыточных в банковской рознице, показывают расчеты рейтингового агентства НКР (есть у РБК). Аналитики обратили внимание на отрицательный финансовый результат Сетелем банка, Плюс банка, Тойота банка, Быстробанка, БМВ банка и МС банка. Совокупный убыток шести кредитных организаций превысил 1,4 млрд руб. Апрель с убытками также закончили розничные банки, специализирующиеся на выдаче необеспеченных и POS-кредитов: «Русский стандарт», «Ренессанс Кредит», Почта Банк и Банк Хоум Кредит.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, автокредитование, просроченная задолженность
Материалы по теме
В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян
Финансы
Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter