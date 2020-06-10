Автокредитные банки стали лидерами по росту проблемных долгов

Как растет новая просрочка по автокредитам

В апреле объем автокредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 37%, сообщили РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс». В категорию проблемных перешли ссуды на 500,93 млн руб. Принципиальных изменений в экономике, которые могли бы привести к снижению объема ранней просрочки, пока не произошло, констатирует гендиректор бюро Олег Лагуткин.

В мае ситуация с погашением автокредитов ухудшилась, следует из расчетов Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (есть у РБК). По оценкам НАПКА, по итогам месяца 112 тыс. ссуд на машины не обслуживались заемщиками свыше 90 дней. Объем такой просрочки (NPL90+) достиг 52 млрд руб. — рекорда за два года. С начала года прирост просроченной задолженности составил 6%.

БКИ пока не располагают информацией о доле NPL90+ за май, сообщили РБК в «Эквифаксе» и Национальном бюро кредитных историй. Оперативные данные от автокредитных банков не говорят об ухудшении платежной дисциплины клиентов, утверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банк России пока не выявил проблем у монолайнеров, сообщил РБК представитель ЦБ. «Существенного ухудшения качества портфеля не было. Доля «плохих» автокредитов в их портфеле сопоставима с уровнем по сектору», — пояснил он.

Что говорят банки Представитель Сетелем банка сказал, что делать выводы об обслуживании автокредитов пока преждевременно. «Месяц — слишком короткий период, чтобы давать глубокий анализ, тем более в ситуации пандемии, пик которой мы проходили в апреле», — пояснил он. Количественных данных о выходе клиентов на просрочку дочерняя структура Сбербанка не привела.

ВТБ не фиксировал заметных изменений доли просрочки по автокредитам по сравнению с другими видами ссуд, заявил представитель банка.

Входы в первую просрочку по автокредитам среди клиентов группы Росбанка в апреле выросли в 1,3 раза, говорит директор департамента аналитического менеджмента Росбанка Екатерина Алиева, не раскрывая точных цифр. По ее словам, количество переходов в более длительную просрочку (от пяти дней) выросло в 2,7 раза. Статистика Росбанка включает данные автокредитной «дочки» — Русфинанс банка.

МС банк Рус, подконтрольный корпорации Mitsubishi, зафиксировал увеличение объема и доли проблемных автокредитов не только в апреле, но и в мае, сообщил член правления банка Андрей Личманов. «Тенденция отрицательно влияет на доходность банка, так как в том числе ведет к созданию дополнительных резервов, как в сегменте NPL90+, так и на более ранних стадиях просрочки», — констатирует он.

В Экспобанке увеличение доли просрочки считают незначительным и объясняют «сложившейся ситуацией».

Почему россияне стали хуже обслуживать долги за машины

Основная причина роста неплатежей — кризис и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, считают большинство опрошенных РБК экспертов. Как отмечает Андрей Личманов из МС банк Рус, платежная дисциплина упала из-за непонимания некоторыми клиентами того, что даже в нерабочий месяц нужно внести очередной платеж по автокредиту. «Кто-то потерял уровень дохода, кто-то по объективным причинам, таким как состояние здоровья, не смог войти в график», — говорит первый зампред правления Экспобанка Алексей Санников.

На динамику просрочки также повлияла специфика автокредитов, считает Екатерина Алиева из Росбанка: «Автомобиль не является средством первой необходимости, как, например, залоговая квартира по ипотеке, и одновременно сумма ежемесячного платежа выше, чем по среднему необеспеченному кредиту. Эти факторы влияют на поведение клиентов, которые делают выбор в пользу оплаты самых важных для жизни затрат или меньшей суммы долга».

Автокредиты обычно более устойчивы в кризис, чем необеспеченные ссуды, говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий. «Однако в условиях нынешнего кризиса закономерность была нарушена: в апреле доля просрочки по автокредитам (9,4%) оказалась больше, чем по «иным потребительским ссудам» (7,5%), не говоря уже об ипотеке (5,5%)», — замечает он. По его словам, причина в «некачественной настройке кредитных каникул» в сегменте автокредитования.

Какие проблемы возникли с каникулами для автокредитов

С апреля 2020 года россияне, которые столкнулись с финансовыми сложностями из-за кризиса и пандемии коронавируса, могут рассчитывать на кредитные каникулы. Но по автокредитам они распространяются на должников с суммой кредита меньше 600 тыс. руб. По данным «Эквифакса», в апреле средний размер автокредита составил 734,1 тыс. руб., в докризисные месяцы показатель был выше.

«Порог по автокредиту не был увеличен. В результате многие заемщики, утратившие возможность обслуживать автокредит из-за резкого снижения доходов в результате кризиса, не смогли воспользоваться кредитными каникулами», — отмечает Осадчий. Этим и объясняется более заметный прирост просрочки у автокредитных банков-монолайнеров, резюмирует он.

На проблемы должников по автокредитам ранее обращала внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она отмечала низкий уровень одобрения заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы в этом сегменте и поддерживала идею расширения программы поддержки. В апреле уровень одобрения заявок по ссудам на машины находился на уровне 7,4%, следует из данных регулятора. Это намного ниже доли удовлетворенных заявок по другим видам розничных кредитов (например, по потребительским ссудам она составляет около 70%).

К 3 июня под реструктуризацию попали автокредиты почти на 25 млрд руб., или 2,5% от портфеля, сообщил представитель ЦБ. «Что касается уровня одобрений обращений за каникулами, то он действительно низкий — около 25%», — добавил он.

Опрошенные РБК банки сообщили, что не видят каких-либо проблем с выходом своих заемщиков на кредитные каникулы.

Заметное ускорение динамики просрочки именно в автокредитных банках связано с кредитными каникулами, считает директор — руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. По оценкам агентства, уровень одобрения заявок на отсрочку по автокредитам составляет всего 24%. «Благодаря невысокому уровню реструктуризаций портфель автокредитов сегодня более адекватно отражает качество заемщиков, в отличие от прочих потребительских кредитов, где уровень одобрения каникул был заметно выше», — говорит Доронкин.

Он, однако, считает рост просрочки по автокредитам умеренным. «Он пока не оказывает заметного давления на бизнес большинства автокредитных банков с учетом имеющегося у них запаса капитала либо потенциальной поддержки со стороны «материнских» компаний (часть автокредитных банков — «дочки» соответствующих автоконцернов)», — поясняет аналитик.