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Правительство распространило льготное автокредитование на медработников

В программу также включат семьи с несовершеннолетними детьми и граждан, приобретающих на определенных условиях электромобили
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правительство приняло решение распространить программу льготного автокредитования на медицинских работников, а также на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

На кредиты на льготных условиях также смогут рассчитывать граждане, продавшие свое автотранспортное средство возрастом свыше шести лет автомобильному дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In) на электромобили.

Указывается, что всего на программу будет потрачено 7 млрд из 25 млрд руб., выделенных из Резервного фонда на поддержку отечественного автопрома. С учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования, среди которых сейчас «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в 2020 году составит 12 млрд руб.

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Фото: MIT Russia / Global Look Press

Ранее глава правительства Михаил Мишустин указывал, что в качестве поддержки отечественного автопрома 5 млрд руб. будет выделено на закупку карет скорой медицинской помощи. Часть денег пойдет на опережающие закупки автомобильной техники нужды компаний и корпораций с государственным участием.

Решение о выделении средств автопроизводителям было принято по итогам совещания по мерам поддержки отрасли, которое президент Владимир Путин провел 24 апреля. Тогда глава государства заявил, что власти должны подставить плечо производителям и обеспечить спрос на их продукцию, чтобы сберечь квалифицированных специалистов (в отрасли сейчас работает порядка 300 тыс. человек).

Тогда же Путин отметил негативное влияние пандемии коронавируса на отечественный автопром. По его словам, в начале апреля у отдельных производителей продажи почти остановились.

Автор: Артем Филипенок
Теги: автопром
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