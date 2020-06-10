ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

ЦБ поддержал предложение Qiwi об ужесточении регулирования или упразднении платежных агентов, принимающих наличные платежи у населения в адрес поставщиков услуг. Усиление контроля должно помочь борьбе со схемами обналичивания

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Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей. Банк России поддержал это предложение, говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ. Подлинность документа подтвердили три источника на платежном рынке.

«Мы поддерживаем изменения в законодательство, предусматривающие усиление контроля за деятельностью платежных агентов, включение их в сферу надзора Банка России и внедрение саморегулирования на рынке приема платежей», — сказал РБК представитель ЦБ.

На рынке приема наличных платежей от населения в адрес ЖКХ, сотовой связи и других товаров, работ и услуг существуют посредники, которые работают по двум моделям: банковские платежные агенты (БПА, регулируются законом о национальной платежной системе) и платежные агенты (ПА, регулируются законом о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами). В качестве агентов могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели. БПА принимают платежи от физлиц по договору с банками, ПА — с поставщиком товаров или услуг. И те и другие агенты должны открывать счета в банках. В России действует свыше 5 тыс. платежных агентов и банковских платежных агентов, следует из проекта стратегии развития Национальной платежной системы до 2023 года, который подготовил ЦБ. По итогам 2019 года платежные агенты открыли 13,7 тыс. банковских счетов, банковские платежные агенты — в четыре раза меньше (3,5 тыс.). Но через счета БПА проходит больший объем средств (705,7 млрд руб.), чем через счета ПА (635,2 млрд руб.).

В чем суть проблемы

«Несмотря на практическую идентичность услуги, оказываемой потребителю, от выбора той или иной модели регулирования зависит ряд существенных факторов, таких как налогообложение, последовательность и прозрачность операций, экономика участников», — отмечают авторы предложения в Qiwi, добавляя, что за деятельностью БПА установлен гораздо более жесткий контроль со стороны банков, с которыми они сотрудничают. Такая ситуация делает «банковскую модель» для участников рынка менее привлекательной, чем «модель платежных агентов». «Это создает нездоровую конкурентную среду на платежном рынке и приводит кредитные организации к необходимости поиска компромисса между снижением контроля и ростом лицензионного риска», — отмечают в Qiwi, работающей в настоящее время по обеим моделям.