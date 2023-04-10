Экс-министр финансов Задорнов: переход мира к расчетам в нацвалютах займет до десяти лет

Задорнов оценил нужное миру время для перехода к расчетам в нацвалютах

По словам Задорного, процесс перехода мира к расчетам в нацвалютах может занять до 10 лет. Он отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только издержками, а издержки для расчетов в долларах и евро — минимальны

Фото: Владислав Шатило / РБК

Примерно через 10 лет мир сможет отказаться от доминирования доллара и широко перейти на расчеты в нацвалютах, заявил в интервью «РИА Новости» бывший министр финансов России и экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно», — заявил он.

Задорнов отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только одним — издержками для покупателя и для продавца товара. По его словам, издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, однако издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.

В целом мировая финансовая система дезинтегрируется из-за постепенного создания барьеров, однако пока доллар остается главной валютой в международных торговых расчетах — на него приходится примерно 60% оборота, добавил Задорнов.

Задорнов был министром при президенте Борисе Ельцине, он ушел в отставку в мае 1999 года. Затем в разные годы он был депутатом Госдумы от «Яблока», президентом — председателем правления банка «ВТБ 24», членом правления банка ВТБ и председателем правления банка «ФК Открытие». Последний попал под санацию Центробанка и был продан ВТБ. Экономист находится под блокирующими санкциями США и Великобритании.

Власти России неоднократно заявляли о снижении значимости доллара для экономики страны. Этот процесс ускорился после введения международных санкций в прошлом году, а в сентябре президент Владимир Путин называл процесс «дедолларизации» неизбежным.

Аналитики Reuters отмечали, что антироссийские международные санкции вкупе с тем, что часть мира к ним не присоединилась, привели к ослабеванию позиций доллара. Они пояснили, что Россия стремительно переходит с другими странами на расчет в национальных валютах.

Как пишет South China Morning Post, Китай также склоняет своих торговых партнеров к более широкому использованию юаня в двусторонней торговле. По данным издания, Пекин намерен бросить вызов доминированию доллара США в мировой валютной системе и избежать «финансового удушения» со стороны Вашингтона. В частности, издание обратило внимание на недавнее соглашение Китая и Бразилии по использованию юаня в двусторонних расчетах: 29 марта центробанки двух стран договорились о создании офшорного клирингового центра.