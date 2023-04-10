Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Twitter маркировал Би-би-си как финансируемое государством СМИ Технологии и медиа, 04:10
Тинькофф спрогнозировал рост трат на куличи и яйца к Пасхе Финансы, 04:00
Задорнов оценил нужное миру время для перехода к расчетам в нацвалютах Финансы, 03:44
Напугавшего до смерти более тысячи кур китайца осудили на полгода Общество, 03:14
Российский посол обвинил Германию в войне «чужими руками» Политика, 03:07
Как во Франции спасают виноград от морозов. Видео Общество, 03:00
В России стартовало производство первой ракеты-носителя «Рокот-М» Технологии и медиа, 02:51
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Маск отказался удалять пост Медведева про исчезновение Украины Политика, 02:13
Microsoft остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России Бизнес, 02:00
Как профицит Пенсионного фонда впервые превысил 1 трлн руб. Инфографика Финансы, 02:00
В Британии выделят £3 млн на «отряд по борьбе» с вейпингом среди молодежи Экономика, 01:50
Reuters узнал, что недовольство сотрудника могло стать причиной утечки Политика, 01:32
Минобороны заявило о более 100 уничтоженных Bayraktar в ходе спецоперации Политика, 01:21
Семак отреагировал на решение Дзюбы не жать ему руку после матча Спорт, 00:59
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Финансы ,  
0 

Задорнов оценил нужное миру время для перехода к расчетам в нацвалютах

Экс-министр финансов Задорнов: переход мира к расчетам в нацвалютах займет до десяти лет
По словам Задорного, процесс перехода мира к расчетам в нацвалютах может занять до 10 лет. Он отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только издержками, а издержки для расчетов в долларах и евро — минимальны
Евро/Доллар EUR/USD $1,097 +0,04% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽81,128 -0,3% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Примерно через 10 лет мир сможет отказаться от доминирования доллара и широко перейти на расчеты в нацвалютах, заявил в интервью «РИА Новости» бывший министр финансов России и экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно», — заявил он.

Задорнов отметил, что преобладание той или иной валюты определяется только одним — издержками для покупателя и для продавца товара. По его словам, издержки для расчетов в долларах или евро, как в свободно конвертируемых валютах, минимальны, однако издержки для расчетов в неконвертируемых валютах больше в силу неопределенности.

В целом мировая финансовая система дезинтегрируется из-за постепенного создания барьеров, однако пока доллар остается главной валютой в международных торговых расчетах — на него приходится примерно 60% оборота, добавил Задорнов.

Задорнов был министром при президенте Борисе Ельцине, он ушел в отставку в мае 1999 года. Затем в разные годы он был депутатом Госдумы от «Яблока», президентом — председателем правления банка «ВТБ 24», членом правления банка ВТБ и председателем правления банка «ФК Открытие». Последний попал под санацию Центробанка и был продан ВТБ. Экономист находится под блокирующими санкциями США и Великобритании.

Власти России неоднократно заявляли о снижении значимости доллара для экономики страны. Этот процесс ускорился после введения международных санкций в прошлом году, а в сентябре президент Владимир Путин называл процесс «дедолларизации» неизбежным.

Читайте на РБК Pro
Как гендиректор Adidas превратил компанию в аутсайдера — The Economist
Как уехать из России и сохранить право на ставку 13%
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов

Аналитики Reuters отмечали, что антироссийские международные санкции вкупе с тем, что часть мира к ним не присоединилась, привели к ослабеванию позиций доллара. Они пояснили, что Россия стремительно переходит с другими странами на расчет в национальных валютах.

Как пишет South China Morning Post, Китай также склоняет своих торговых партнеров к более широкому использованию юаня в двусторонней торговле. По данным издания, Пекин намерен бросить вызов доминированию доллара США в мировой валютной системе и избежать «финансового удушения» со стороны Вашингтона. В частности, издание обратило внимание на недавнее соглашение Китая и Бразилии по использованию юаня в двусторонних расчетах: 29 марта центробанки двух стран договорились о создании офшорного клирингового центра.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Доллар дедолларизация расчет в нацвалютах Михаил Задорнов торговля
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Путин оценил долю нацвалют в расчетах с Китаем
Политика
Россия и Китай зафиксировали расчеты за российский газ в нацвалютах
Экономика
Путин предложил странам БРИКС перейти на расчеты в нацвалютах
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter