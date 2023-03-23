Мосбиржа запланировала десять новых IPO в 2023 году

Мосбиржа ожидает проведения десяти IPO в этом году. В первую очередь привлекать капитал будут финтехкомпании и ретейлеры, которым нужны ресурсы для быстрого роста

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В 2023 году на Московской бирже могут провести IPO (первичное размещение акций) порядка десяти новых компаний, рассказала РБК директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова в кулуарах Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

«Мы работаем с несколькими компаниями, не могу сказать, сколько их будет точно, все будет зависеть от рыночных условий. Но, наверное, порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при благоприятных рыночных условиях. Что касается объемов — в основном ожидаем компании средней капитализации, то есть это объемы на несколько миллиардов рублей на сделку», — сказала Логинова.

Первичное размещение акций, по словам Логиновой, могут провести эмитенты из «новой экономики» — финтехкомпании, ретейлеры. «Те, кому нужен капитал для быстрого роста», — объяснила она.

При этом интерес к IPO не ограничен десятью компаниями. «Есть спрос и от компаний традиционной экономики. Мы провели недавно практический IPO-семинар с компаниями на бирже, пришли 25 компаний послушать практически, то есть это был не семинар про теорию. Это говорит о том, что есть бизнесы, которые хотят быть на публичном рынке, но, возможно, не в этом году», — рассказала Логинова.

Также Мосбиржа ожидает дополнительного размещения акций ВТБ. В конце января банк утвердил размещение дополнительных обыкновенных акций номиналом 302 млрд руб., в начале февраля Банк России зарегистрировал допэмиссию. Исходя из цены размещения акций, определенной на уровне 0,017085 руб., ВТБ рассчитывал привлечь в капитал сумму до 515,9 млрд руб. 150 млрд руб. из допэмиссии приходится на государство (за счет вклада в капитал акций РНКБ и конвертации субординированного кредита, полученного банком в 2014 году), уточнял глава ВТБ Андрей Костин. Остальное банк может привлечь на открытом рынке. По словам Костина, допэмиссия может пройти во втором квартале 2023 года. Глава банка также заявил, что ВТБ уже получил предварительные заявки на нее в размере 120 млрд руб. Основным покупателем при этом могут выступить пенсионные фонды Газпромбанка, сообщил Frank Media со ссылкой на источники. Всего же ВТБ планирует привлечь 270 млрд руб., указывал Костин.

В 2022 году на российском рынке прошло только одно IPO. В декабре прокатчик самокатов Whoosh («Вуш Холдинг») привлек в ходе первичного размещения 2,1 млрд руб. Но изначально компания планировала привлечь порядка 10 млрд руб. (такая сумма фигурировала в ее презентации для аналитиков).