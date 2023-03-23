Мосбиржа запланировала десять новых IPO в 2023 году

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 16:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:54
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 16:45
В Черногории арестован основатель Terraform Labs До Квон Крипто, 16:44
Футбольный клуб сделал себе форму, стилизованную под купюру в ₽1000 Спорт, 16:43
От локального бизнеса — к федеральному: что нужно знать о масштабировании Pro, 16:42
Рейтинг Байдена стал одним из самых низких за время президентства Политика, 16:40
Законно ли сдавать жилье посуточно: позиция Конституционного суда Недвижимость, 16:33
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Акции финтеха Джека Дорси рухнули после обвинений Hindenburg Research Инвестиции, 16:33
Словакия отправила на Украину первые четыре истребителя МиГ-29 Политика, 16:31
Путин учредил медаль «За храбрость» Политика, 16:26
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 16:22
УПЦ призвала прихожан защищать Киево-Печерскую лавру Общество, 16:19
Центробанк ОАЭ начал внедрение цифрового дирхама Крипто, 16:13
Трех чемпионов России по легкой атлетике наказали за допинг Спорт, 16:12
Финансы ,  
0 

Мосбиржа запланировала десять новых IPO в 2023 году

Директор департамента Мосбиржи Логинова: в 2023 году IPO могут провести десять компаний
Мосбиржа ожидает проведения десяти IPO в этом году. В первую очередь привлекать капитал будут финтехкомпании и ретейлеры, которым нужны ресурсы для быстрого роста
Индекс МосБиржи IMOEX 2 388,17 -0,24%
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

В 2023 году на Московской бирже могут провести IPO (первичное размещение акций) порядка десяти новых компаний, рассказала РБК директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова в кулуарах Российского форума финансового рынка, организованного АКРА.

«Мы работаем с несколькими компаниями, не могу сказать, сколько их будет точно, все будет зависеть от рыночных условий. Но, наверное, порядка десяти компаний можно было бы ожидать на рынке в этом году при благоприятных рыночных условиях. Что касается объемов — в основном ожидаем компании средней капитализации, то есть это объемы на несколько миллиардов рублей на сделку», — сказала Логинова.

Первичное размещение акций, по словам Логиновой, могут провести эмитенты из «новой экономики» — финтехкомпании, ретейлеры. «Те, кому нужен капитал для быстрого роста», — объяснила она.

При этом интерес к IPO не ограничен десятью компаниями. «Есть спрос и от компаний традиционной экономики. Мы провели недавно практический IPO-семинар с компаниями на бирже, пришли 25 компаний послушать практически, то есть это был не семинар про теорию. Это говорит о том, что есть бизнесы, которые хотят быть на публичном рынке, но, возможно, не в этом году», — рассказала Логинова.

Также Мосбиржа ожидает дополнительного размещения акций ВТБ. В конце января банк утвердил размещение дополнительных обыкновенных акций номиналом 302 млрд руб., в начале февраля Банк России зарегистрировал допэмиссию. Исходя из цены размещения акций, определенной на уровне 0,017085 руб., ВТБ рассчитывал привлечь в капитал сумму до 515,9 млрд руб. 150 млрд руб. из допэмиссии приходится на государство (за счет вклада в капитал акций РНКБ и конвертации субординированного кредита, полученного банком в 2014 году), уточнял глава ВТБ Андрей Костин. Остальное банк может привлечь на открытом рынке. По словам Костина, допэмиссия может пройти во втором квартале 2023 года. Глава банка также заявил, что ВТБ уже получил предварительные заявки на нее в размере 120 млрд руб. Основным покупателем при этом могут выступить пенсионные фонды Газпромбанка, сообщил Frank Media со ссылкой на источники. Всего же ВТБ планирует привлечь 270 млрд руб., указывал Костин.

Читайте на РБК Pro
«У многих людей сегодня «когнитивный диабет»: сооснователь Slack и Flickr
Богатые россияне уезжают за границу. Надо ли брендам гнаться за ними
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Вы уже урезали все лишние расходы: что делать дальше

В 2022 году на российском рынке прошло только одно IPO. В декабре прокатчик самокатов Whoosh («Вуш Холдинг») привлек в ходе первичного размещения 2,1 млрд руб. Но изначально компания планировала привлечь порядка 10 млрд руб. (такая сумма фигурировала в ее презентации для аналитиков).

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина
Акции Мосбиржа IPO
Материалы по теме
Сервис самокатов Whoosh запланировал привлечь ₽10 млрд в ходе IPO
Технологии и медиа
«Дочка» МТС не исключила IPO через 2,5 года
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter