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Минфин назвал хорошим момент покупки правительством акций Сбербанка

В Минфине объяснили, что акции Сбербанка упали в цене, зато выросла дивидендная доходность. 10 марта стоимость акций снизилась на 13%, а затем падение сократилось до 7%
Сбербанк SBER ₽201,2 -8,54% Купить
Сбербанк SBERP ₽193,18 -8,01% Купить
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Минфин считает нынешнее время хорошим моментом для выкупа правительством доли ЦБ в Сбербанке (50% + одна акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил замминистра финансов Владимир Колычев, передает «РИА Новости». Накануне курс рубля ослаб на фоне падения цен на нефть (до $31 за баррель Brent) после отказа России дополнительно сократить добычу в рамках ОПЕК+.

Колычев пояснил, что сейчас цена акций банка упала, а дивидендная доходность выросла, а цена около $35 за баррель нефти позволяет закрыть сделку до конца года.

Утром 10 марта обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 13% (до 190,7 руб. за штуку), а привилегированные — на 11,56% (до 185,73 руб.). Это произошло после того, как ЦБ объявил о новой формуле продажи своей доли, объясняя решение сложной ситуацией на рынке. По состоянию на 19:10 стоимость обычных акций Сбербанка составляла 204 руб. (снижение на 7%), а привилегированных — 195 руб. (минус 6,69%).

Официально о продаже принадлежащего ЦБ пакета акций Сбербанка стало известно 11 февраля. После этого цена бумаг кредитной организации выросла: на 2% — обыкновенных акций (стоимость одной штуки 11 февраля составила примерно 257 руб.) и больше чем на 1% — привилегированных (около 236 руб. за штуку). Затем акции Сбербанка несколько раз падали в цене, но незначительно, быстро отыгрывая потери.

В начале марта Центробанк предложил перенести передачу бюджету выручки от сделки на полгода из-за волатильности рынков. Тогда акции Сбербанка упали в цене больше чем на 6%. К 15:00 2 марта цена обыкновенных акций достигла 218,86 руб. за штуку, а привилегированные подешевели на 3% (до 207,09 руб. за штуку). Но через несколько минут и те и другие подорожали до 225 руб. и 213 руб. соответственно.


Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка
Финансы

Власти 10 марта внесли изменения в законопроект о передаче акций Сбербанка по поводу суммы, остающейся после сделки в распоряжении ЦБ. «Этими поправками в законопроект предлагается эту сумму уточнить — не 700 миллиардов, а 300 миллиардов. И ввести дополнительную компоненту размером 200 миллиардов, которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов санируемых банков», — цитирует Колычева агентство.

Изначально предполагалось, что 700 млрд руб. от продажи Сбербанка — примерно 28% от ожидаемой суммы сделки (2,55 трлн руб.) Центробанк оставит себе.

Согласно ранее опубликованному законопроекту, в 2020–2023 годах ЦБ перечислит в бюджет около 1,25 трлн руб. деньгами, а также передаст в казну долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. Первую часть суммы сделки (до 500 млрд руб.) ЦБ должен был перечислить до 1 июня этого года, однако затем Банк России попросил отсрочить выплату до 1 декабря, «чтобы было больше возможностей защитить интересы бюджета».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Центробанк, Минфин, акции, Сбербанк
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