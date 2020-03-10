Минфин назвал хорошим момент покупки правительством акций Сбербанка

В Минфине объяснили, что акции Сбербанка упали в цене, зато выросла дивидендная доходность. 10 марта стоимость акций снизилась на 13%, а затем падение сократилось до 7%

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Минфин считает нынешнее время хорошим моментом для выкупа правительством доли ЦБ в Сбербанке (50% + одна акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил замминистра финансов Владимир Колычев, передает «РИА Новости». Накануне курс рубля ослаб на фоне падения цен на нефть (до $31 за баррель Brent) после отказа России дополнительно сократить добычу в рамках ОПЕК+.

Колычев пояснил, что сейчас цена акций банка упала, а дивидендная доходность выросла, а цена около $35 за баррель нефти позволяет закрыть сделку до конца года.

Утром 10 марта обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 13% (до 190,7 руб. за штуку), а привилегированные — на 11,56% (до 185,73 руб.). Это произошло после того, как ЦБ объявил о новой формуле продажи своей доли, объясняя решение сложной ситуацией на рынке. По состоянию на 19:10 стоимость обычных акций Сбербанка составляла 204 руб. (снижение на 7%), а привилегированных — 195 руб. (минус 6,69%).

Официально о продаже принадлежащего ЦБ пакета акций Сбербанка стало известно 11 февраля. После этого цена бумаг кредитной организации выросла: на 2% — обыкновенных акций (стоимость одной штуки 11 февраля составила примерно 257 руб.) и больше чем на 1% — привилегированных (около 236 руб. за штуку). Затем акции Сбербанка несколько раз падали в цене, но незначительно, быстро отыгрывая потери.

В начале марта Центробанк предложил перенести передачу бюджету выручки от сделки на полгода из-за волатильности рынков. Тогда акции Сбербанка упали в цене больше чем на 6%. К 15:00 2 марта цена обыкновенных акций достигла 218,86 руб. за штуку, а привилегированные подешевели на 3% (до 207,09 руб. за штуку). Но через несколько минут и те и другие подорожали до 225 руб. и 213 руб. соответственно.