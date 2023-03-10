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Сбербанк увеличил лимит по покупкам без PIN-кода

Сбербанк запустил в тестовом режиме оплату покупок без ПИН-кода на сумму свыше 1 тыс. руб.
Сбербанк с начала 2023 года тестирует увеличение лимита для карточной оплаты, при котором можно не вводить ПИН-код. Теперь обойтись прикладыванием карты в ряде случаев можно при покупках на сумму свыше ₽1 тыс.
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Сбербанк с начала 2023 года приступил к тестированию повышенных лимитов для покупок без ПИН-кода — теперь сумма операции может превышать 1 тыс. руб. в сети терминалов эквайринга «Сбера». Об этом РБК рассказал представитель банка.

При тестировании функционала POS-терминалы Сбербанка будут принимать как его бесконтактные карты, так и карты других банков.

В некоторых терминалах «Сбера» в Москве система уже не требует код при оплате картой на сумму свыше 2 тыс. руб., убедился корреспондент РБК. При сумме покупки свыше 3 тыс. руб. ПИН-код по-прежнему надо вводить. Представитель Сбербанка не ответил на вопрос РБК про долю терминалов, где внедрена эта опция, а также не назвал верхнюю границу суммы покупки без ПИН-кода.

«Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка», — объяснил представитель кредитной организации.

Банки могут устанавливать суммы покупок без ПИН-кода в соответствии с правилами платежных систем. Платежная система «Мир» увеличила этот лимит в 2020 году до 3 тыс. руб. Такой же лимит действовал у Visa, а у Mastercard в 2020 году он поднимался до 5 тыс. руб. Однако международные платежные системы в марте 2022 года ушли из России. Их карты продолжают работать внутри страны через Национальную систему платежных карт, которая является и оператором «Мира». Рекомендации платежных систем для суммы покупок без ПИН-кода не являются обязательными, и многие банки, в том числе «Сбер», продолжали использовать более низкий порог в 1 тыс. руб.

Сбербанк — крупнейший эквайер в России и до последнего времени — в Европе. Согласно исследованию компании The Nilson Report, за 2021 год Сбербанк обработал 27 млрд транзакций на общую сумму $281 млрд. Банк раскрывал масштаб своей сети POS-терминалов по итогам 2020 года: тогда «Сбер» имел почти 2,2 млн POS-терминалов и обслуживал 1,4 млн активных торговых точек. Более поздние данные не раскрывались. Для сравнения: ВТБ, следующий в рейтинге по России, за этот же период обработал около 2 млрд транзакций на $31,6 млрд.

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По итогам 2022 года доля безналичных платежей в торговом обороте России составила 78,1%, увеличившись за год почти на 4 п.п., говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она ожидает, что на горизонте четырех-пяти лет этот показатель увеличится до 80–85%.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Сбербанк платежи Мир «Мир»
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