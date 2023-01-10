НСПК снизила штрафы для торговли за нарушения в безналичных расчетах

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой расчетов ПВО Политика, 11:46
Одни выживают, другие — растут: куда движется рынок труда Pro, 11:43
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 11:41
Самарский военком объяснил запрет публикации списка раненых в Макеевке Политика, 11:38
Криптопроекты обвинили CoinMarketCap в мошенничестве с эирдропами Крипто, 11:27
Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны Политика, 11:27
НСПК снизила штрафы для торговли за нарушения в безналичных расчетах Бизнес, 11:24
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:19
Цивилев лишил Максима Галкина наград Кузбасса за украинский лозунг Политика, 11:18
«Сбер» зафиксировал рекордную выдачу ипотеки в декабре Недвижимость, 11:15
Дизайн интерьеров: «изнанка» отрасли без прикрас глазами предпринимателей РБК и Ahead, 11:13
Акции Virgin Orbit Ричарда Брэнсона рухнули на 30% после неудачной миссии Инвестиции, 11:13
Ведущий российский футбольный судья заявил о конце международной карьеры Спорт, 11:12
На фоне эмбарго импорт нефти из России в Индию вырос почти на 25% Политика, 11:05
Бизнес ,  
0 

НСПК снизила штрафы для торговли за нарушения в безналичных расчетах

«Коммерсантъ»: НСПК в 20 раз снизила штрафы за неверный код деятельности предприятия
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») снизила в 20 раз штрафы за нарушения при безналичных расчетах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оферту НСПК о заключении договора оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга для кредитных организаций, выпускающих или обслуживающих карты международных платежных систем.

В оферте указано, что оборотный штраф за несоответствие MCC-кода деятельности, которой занимается торгово-сервисное предприятие (мискодинг), снизился со 100 руб. до 5 руб. за каждую выявленную операцию. Документ вступает в силу с 10 января.

При этом штраф в 50 тыс. руб. за факт выявленного нарушения остается неизменным, отметила газета. По операциям торгово-сервисного предприятия, у которого зафиксировали нарушение, пересчитывают межбанковскую комиссию при оплате картами (интерчейндж) по максимальной ставке в 2,35% за три месяца до выявления нарушения.

Высокий оборотный штраф действовал в течение чуть больше двух месяцев. Его, как писала газета, ввели в начале ноября для борьбы с подменой MCC-кодов торгово-сервисными предприятиями, которой те пытались снизить уплачиваемую за эквайринг комиссию. За это назначается штрафной тариф на интерчейндж в размере 2,35%.

Ранее НСПК начала реформу подхода к определению интерчейнджа — был разработан комплекс отраслевых и специальных программ для большого количества предприятий в сфере общественного питания и продуктового ретейла с рядом пониженных ставок, единообразных внутри указанных отраслей, часть которых уже вступила в силу. Спецпрограмма начала действовать в ноябре. С 1 января межбанковская комиссия по картам «Мир» также изменилась: для MCC-кодов 5811-5814 (поставщики провизии/магазины общественного питания, рестораны, бары/ночные клубы, фастфуд) при покупке до 1 тыс. руб. комиссия составит 0,5%, а свыше 1 тыс. руб. — 1,65%.

Теги
Национальная система платежных карт комиссия штраф
Материалы по теме
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Финансы
НСПК обязала банки внедрить новый способ оплаты телефоном без «МирPay»
Финансы
Глава НСПК счел преувеличенными опасения о работе карт «Мир» за рубежом
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter