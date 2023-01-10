НСПК снизила штрафы для торговли за нарушения в безналичных расчетах

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Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») снизила в 20 раз штрафы за нарушения при безналичных расчетах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оферту НСПК о заключении договора оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга для кредитных организаций, выпускающих или обслуживающих карты международных платежных систем.

В оферте указано, что оборотный штраф за несоответствие MCC-кода деятельности, которой занимается торгово-сервисное предприятие (мискодинг), снизился со 100 руб. до 5 руб. за каждую выявленную операцию. Документ вступает в силу с 10 января.

При этом штраф в 50 тыс. руб. за факт выявленного нарушения остается неизменным, отметила газета. По операциям торгово-сервисного предприятия, у которого зафиксировали нарушение, пересчитывают межбанковскую комиссию при оплате картами (интерчейндж) по максимальной ставке в 2,35% за три месяца до выявления нарушения.

Высокий оборотный штраф действовал в течение чуть больше двух месяцев. Его, как писала газета, ввели в начале ноября для борьбы с подменой MCC-кодов торгово-сервисными предприятиями, которой те пытались снизить уплачиваемую за эквайринг комиссию. За это назначается штрафной тариф на интерчейндж в размере 2,35%.

Ранее НСПК начала реформу подхода к определению интерчейнджа — был разработан комплекс отраслевых и специальных программ для большого количества предприятий в сфере общественного питания и продуктового ретейла с рядом пониженных ставок, единообразных внутри указанных отраслей, часть которых уже вступила в силу. Спецпрограмма начала действовать в ноябре. С 1 января межбанковская комиссия по картам «Мир» также изменилась: для MCC-кодов 5811-5814 (поставщики провизии/магазины общественного питания, рестораны, бары/ночные клубы, фастфуд) при покупке до 1 тыс. руб. комиссия составит 0,5%, а свыше 1 тыс. руб. — 1,65%.