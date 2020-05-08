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Mastercard увеличила лимит по покупкам без пин-кода на фоне пандемии

Mastercard повысила разрешенный лимит, при котором держатели карт могут не вводить пин-код, если расплачиваются бесконтактно. Он составит 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше. Письмо с рекомендациями направлено в банки

Международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок с 1 тыс руб. до 5 тыс. руб., при которых держатели их карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактными картами. Об этом РБК рассказали три источника на финансовом рынке.

Письмо с рекомендациями было направлено банкам-партнерам Mastercard на этой неделе, говорит один и собеседников, подчеркивая, что конечное решение будет зависеть от самих банков. В письме не содержится конкретная дата, с которой банки могут повысить лимит, — это можно сделать на усмотрение самих кредитных организаций, поясняет другой собеседник.

В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, но в этот список Россия не входила.

Visa расширила бесконтактный коридор до ₽3000
Финансы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Другая международная платежная система — Visa — в прошлом году разрешила своим держателям не вводить ПИН при бесконтактной оплате до 3 тыс. руб., до этого этот порог также был установлен на уровне 1 тыс. руб.

РБК направил запрос в Mastercard и крупные банки. Банк «Русский Стандарт» произведет все необходимые настройки эквайринговой сети, сообщил представитель банка.

По данным исследования Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Mastercard среди всех карт у россиян на начало 2019 года составляла 36%. Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок.

Греф посоветовал россиянам меньше пользоваться наличными деньгами
Финансы
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

На фоне пандемии коронавируса власти и банкиры неоднократно призывали сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно. На примере Китая стало понятно, что использование наличных бумажных денег способствует распространению заболевания, говорил глава Сбербанка Герман Греф. Он рекомендовал не пользоваться наличными и по возможности — банкоматами.

Отказаться от наличных также советовал Роспотребнадзор. Если их все же пришлось взять в руки, нужно воспользоваться дезинфицирующими средствами и не трогать лицо.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Mastercard, платежи
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