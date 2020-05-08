Mastercard увеличила лимит по покупкам без пин-кода на фоне пандемии

Mastercard повысила разрешенный лимит, при котором держатели карт могут не вводить пин-код, если расплачиваются бесконтактно. Он составит 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше. Письмо с рекомендациями направлено в банки

Международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок с 1 тыс руб. до 5 тыс. руб., при которых держатели их карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактными картами. Об этом РБК рассказали три источника на финансовом рынке.

Письмо с рекомендациями было направлено банкам-партнерам Mastercard на этой неделе, говорит один и собеседников, подчеркивая, что конечное решение будет зависеть от самих банков. В письме не содержится конкретная дата, с которой банки могут повысить лимит, — это можно сделать на усмотрение самих кредитных организаций, поясняет другой собеседник.

В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, но в этот список Россия не входила.

Другая международная платежная система — Visa — в прошлом году разрешила своим держателям не вводить ПИН при бесконтактной оплате до 3 тыс. руб., до этого этот порог также был установлен на уровне 1 тыс. руб.