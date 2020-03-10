ЦБ предложил разрешить гражданам переводить друг другу до 2 млн руб.

Банк России предложил увеличить максимальный размер перевода в Системе быстрых платежей с 600 тыс. до 2 млн руб. и назвал предельные сроки введения новых сервисов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В новом проекте положения «О платежной системе Банка России» регулятор предложил изменить максимальный размер перевода в Системе быстрых платежей: с нынешних 600 тыс. руб. его планируется поднять до 2 млн руб.

«Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей (СБП) до 2 млн руб. с нынешних 600 тыс. руб. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ уточнил сроки внедрения банками разных типов платежей для их клиентов. Так, в 2021 году с 1 февраля банки-участники должны предоставить гражданам возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду, периодические платежи станут возможными с 1 июля, а с 1 октября пользователи системы смогут переводить деньги брокерам, доверительным управляющим и другим лицам по операциям на финансовых рынках.

«Указанные даты являются предельным сроком, к которому банки будут обязаны предоставлять те или иные типы операций в СБП своим клиентам. Вместе с тем по мере готовности банки смогут это делать и раньше. Так, уже сегодня некоторые банки активно разворачивают сервисы оплаты в СБП товаров, работ, услуг, ЖКУ и проведения других типов платежей», — говорится в сообщении.