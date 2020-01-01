ЦБ начал брать комиссию за использование Системы быстрых платежей

Центробанк с 1 января 2020 года начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), передает ТАСС и «Прайм». Теперь банки будут платить ЦБ как оператору СБП за операции в системе 5 коп. за операции до 125 руб., до 250 руб. — 12 коп., до 1000 руб. — 30 коп. Ранее комиссия за такие транзакции была установлена на уровне 50 коп.

Отмечается, что за перевод с 1 тыс. до 3 тыс. руб. банкам придется платить уже 80 коп., тариф для переводов от 3 тыс. до 6 тыс. рублей составит 2 руб., за сумму свыше 6 тыс. руб. за каждую операцию будет взиматься 3 руб. Комиссия будет взиматься как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя, из-за чего итоговая комиссия удвоится.

ЦБ запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей в январе 2019 года. В прошлом году для банков действовал льготный период, в течение которого комиссия Банка России была нулевой. Сейчас в ней участвует 30 банков, среди которых — ВТБ, Альфа-банк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и другие.