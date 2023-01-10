Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Кибербезопасность на аутсорсинге: как защитить инфраструктуру региона РБК и РТК-Солар, 07:10
Курировавший дело экс-главы Сахалина генерал ФСБ перешел на работу в ПСБ Финансы, 07:00
«Дождь» получил разрешение на вещание в Нидерландах Политика, 06:39
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 06:04
В МИД назвали сближение России и Азии главным «кошмаром» для Запада Политика, 05:49
В США заявили о стремлении изменить динамику боевых действий на Украине Политика, 05:02
Почти треть россиян назвали кредиты «путем в долговую яму» Общество, 05:00
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
В Пентагоне не исключили поставки бронетранспортеров Stryker на Украину Политика, 04:36
Запуск ракеты Virgin Orbit с девятью спутниками закончился неудачей Технологии и медиа, 04:29
Гидрометцентр спрогнозировал метель в Москве 11 января Общество, 04:02
Автомобильную часть Крымского моста закрыли на ремонт Общество, 04:02
Экс-главу McDonald's обвинили в обмане инвесторов Бизнес, 03:19
Байден заверил коллегу из Бразилии в поддержке и пригласил в США Политика, 02:43
Сомнологи назвали способы восстановить хороший сон Общество, 02:30
Финансы ,  
0 

Курировавший дело экс-главы Сахалина генерал ФСБ перешел на работу в ПСБ

Игорь Стручков, возглавлявший управление ФСБ по Сахалинской области, а затем — по Приморскому краю, перешел на работу в оборонный Промсвязьбанк, рассказали источники РБК
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Бывший руководитель управления ФСБ по Сахалинской области, а позже — по Приморскому краю, генерал-майор Игорь Стручков вышел на работу в Промсвязьбанк, рассказали РБК два источника, близких к банку. Его должность в ПСБ они не назвали, указав только, что она руководящая. Пресс-служба Промсвязьбанка не ответила на запрос РБК.

Руководство ПСБ, который принадлежит правительству и специализируется на работе с оборонно-промышленным комплексом, засекречено. С 2018 года банк возглавляет Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра и главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Стручков, работавший в органах госбезопасности с 1991 года, в 2011-м возглавил управление ФСБ по Еврейской автономной области, а в 2012 году — УФСБ по Сахалинской области.

В 2013 году президент Владимир Путин посетил Сахалин, где ему доложили о проблемах при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Разобраться в них поручили местному управлению ФСБ, которое тогда и возглавлял Стручков, отмечал «Коммерсантъ». У следствия возникли претензии к местным предпринимателям, а те позже дали показания на губернатора региона Александра Хорошавина. В феврале 2018 года Хорошавина, у которого при обысках изъяли около миллиарда рублей в разных валютах, приговорили к 13 годам колонии строгого режима и назначили ему штраф в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток и отмывании денег. В 2022 году экс-губернатора снова приговорили к тюремному сроку — на этот раз на 15 лет. В деле фигурировали 17 эпизодов получения взяток и два покушения на получение взятки, сообщал «Интерфакс».

Еще в начале расследования дела Хорошавина, которое вело ФСБ при Стручкове, фигуранты пытались его остановить: глава фирмы-подрядчика ООО «Сахалинская компания «Энергострой» Николай Кран и его компаньоны, как писал «Коммерсантъ», передали «влиятельным чиновникам в Москву» $1,3 млн с расчетом на их покровительство, чтобы добиться отставки или перевода Стручкова в другой регион, а также сохранения лицензии у подконтрольного Крану ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк». В ноябре 2018 года фигуранты дела получили от трех до восьми лет колонии строгого режима.

Стручков продолжал работать в ФСБ Сахалина до февраля 2015 года, после чего стал начальником управления спецслужбы по Приморскому краю. Он проработал на этом посту до лета 2019 года. О том, куда Стручков перешел после этого, не сообщалось.

Читайте на РБК Pro
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы
Для каких стран 2022 год оказался не таким уж ужасным — The Economist
Шесть книг, которые помогут воплотить мечту в реальность
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Промсвязьбанк ФСБ Сахалинская область
Материалы по теме
Оборонный госбанк ПСБ договорился о покупке СМП Банка у Ротенбергов
Финансы
Куратор научных разработок в ФСБ ушел в отставку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter