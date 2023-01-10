Курировавший дело экс-главы Сахалина генерал ФСБ перешел на работу в ПСБ

Игорь Стручков, возглавлявший управление ФСБ по Сахалинской области, а затем — по Приморскому краю, перешел на работу в оборонный Промсвязьбанк, рассказали источники РБК

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Бывший руководитель управления ФСБ по Сахалинской области, а позже — по Приморскому краю, генерал-майор Игорь Стручков вышел на работу в Промсвязьбанк, рассказали РБК два источника, близких к банку. Его должность в ПСБ они не назвали, указав только, что она руководящая. Пресс-служба Промсвязьбанка не ответила на запрос РБК.

Руководство ПСБ, который принадлежит правительству и специализируется на работе с оборонно-промышленным комплексом, засекречено. С 2018 года банк возглавляет Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра и главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Стручков, работавший в органах госбезопасности с 1991 года, в 2011-м возглавил управление ФСБ по Еврейской автономной области, а в 2012 году — УФСБ по Сахалинской области.

В 2013 году президент Владимир Путин посетил Сахалин, где ему доложили о проблемах при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Разобраться в них поручили местному управлению ФСБ, которое тогда и возглавлял Стручков, отмечал «Коммерсантъ». У следствия возникли претензии к местным предпринимателям, а те позже дали показания на губернатора региона Александра Хорошавина. В феврале 2018 года Хорошавина, у которого при обысках изъяли около миллиарда рублей в разных валютах, приговорили к 13 годам колонии строгого режима и назначили ему штраф в размере 500 млн руб. по делу о получении взяток и отмывании денег. В 2022 году экс-губернатора снова приговорили к тюремному сроку — на этот раз на 15 лет. В деле фигурировали 17 эпизодов получения взяток и два покушения на получение взятки, сообщал «Интерфакс».

Еще в начале расследования дела Хорошавина, которое вело ФСБ при Стручкове, фигуранты пытались его остановить: глава фирмы-подрядчика ООО «Сахалинская компания «Энергострой» Николай Кран и его компаньоны, как писал «Коммерсантъ», передали «влиятельным чиновникам в Москву» $1,3 млн с расчетом на их покровительство, чтобы добиться отставки или перевода Стручкова в другой регион, а также сохранения лицензии у подконтрольного Крану ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк». В ноябре 2018 года фигуранты дела получили от трех до восьми лет колонии строгого режима.

Стручков продолжал работать в ФСБ Сахалина до февраля 2015 года, после чего стал начальником управления спецслужбы по Приморскому краю. Он проработал на этом посту до лета 2019 года. О том, куда Стручков перешел после этого, не сообщалось.