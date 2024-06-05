Банк «Тинькофф» поменял название

«Тинькофф» переименовали в Т-банк, объяснив это решение необходимостью упрощения и объединения всех продуктов. Клиентам пообещали постепенно обновить карты, работа сервисов идет в обычном режиме

Фото: tinkoff.ru

Тинькофф провел ребрендинг и получил новое название Т-банк, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«ТКС Холдинг объявляет о новом этапе развития бренда— Тинькофф эволюционирует в Т-Банк», — говорится в сообщении.

Эмблема банка — желтого цвета, на ней написано новое название, в котором первая буква — на белом щите.

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«Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели «Т» в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике: Т-кухня, ТWork, T-Game и так далее. Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — уточнили в финансовой организации.

Банк пообещал постепенно обновить названия продуктов, дизайн карт и внешний вид банкоматов, в связи с чем клиенты могут встречать старое название. «Все продукты и сервисы продолжат работать в обычном режиме. Вы можете и дальше пользоваться приложением, личным кабинетом и банковскими картами, специально перевыпускать их не нужно», — подчеркнули в пресс-службе.

О готовящемся ребрендинге банк сообщал еще в 2022 году. Это произошло после того, как основатель банка Олег Тиньков (внесен в реестр иноагентов) выступил против военной операции на Украине и продал свою 35-процентную долю в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина. Позднее Тиньков заявил , что его заставили это сделать, а Потанин заплатил не более 3% реальной стоимости этой доли. Рыночная капитализация TCS Group по состоянию на закрытие торгов на Мосбирже в день сделки оценивалась в $6,9 млрд (при цене акций 2520 руб.). Соответственно, 35% компании могли стоить порядка $2,4 млрд.

Знакомый Тинькова сказал РБК, что обсуждалась сумма $350 млн. Потанин утверждал, что с основателем банка о цене они «не разговаривали вообще». «Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — говорил бизнесмен.

В феврале 2023 года банк отказался от изображения единорога и выходящей из облака руки мечника на логотипе, основанном на дворянском гербе рода Тиньковых. Председатель правления финансовой организации Станислав Близнюк объяснил в интервью «Ведомостям» это решение сменой эпохи в Тинькоффе. «Если уж ты фамильный бренд, фамилия должна быть как жена Цезаря — кристально чистой и вне подозрений», — сказал он. По его словам, новый логотип с желтым щитом — «символ защиты», с которым банк «прочно ассоциируют клиенты». «Этот знак [«Т со щитом»] — абсолютная ассоциация с нашей экосистемой, основа нашего бренда», — заявил Близнюк.

Банк был основан в 2006 году, он специализируется на удаленном обслуживании клиентов без открытия розничных отделений. По итогам 2023 года чистая прибыль финансовой организации составила 80,9 млрд руб., что в 3,9 раза больше, чем за 2022-й (20,8 млрд руб.). С 2021 года банк входит в список системно значимых. В марте 2024 года TCS Group объявила о планах по его объединению с Росбанком, также контролируемым Потаниным. Эта сделка позволит группе «стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость «Тинькофф», утверждал председатель совета директоров банка Алексей Малиновский.

Олег Тиньков в последнее время проживал в Лондоне. После начала военной операции на Украине он попал под санкции США и Великобритании. В банке, комментируя его высказывания об этих событиях, отмечали, что бизнесмен много лет не принимает участие в управлении финансовой организацией и является одним из 20 млн ее клиентов. В октябре 2022 года Тиньков объявил о решении отказаться от российского гражданства.